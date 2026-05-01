Вестник Кавказа

Канатка на "Эльбрусе" будут бесплатной для юных туристов в День защиты детей

Канатка на "Эльбрусе" будут бесплатной для юных туристов в День защиты детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День защиты детей отметят в этом году на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии – билеты на канатную дорогу будут бесплатными для маленьких гостей.

Праздник День защиты детей широко отметят на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

Важным элементом празднования станет почти бесплатный проезд для детей на канатной дороге.

"30, 31 мая и 1 июня для всех маленьких гостей курорта прогулочный билет на канатку будет стоить символическую сумму – 1 рубль"

– Кавказ.РФ

При этом для взрослого, который сопровождает ребенку, билет обойдется в половину его обычной стоимости.

Кроме того, главных героев праздника ждет насыщенная программа. Ее локацией станет ярмарочная площадь. Все желающие смогут принять участие в интерактивном онлайн-квесте, шоу мыльных пузырей и мастер-классах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.