Первые пассажиры проехали в беспилотном аэротакси в Астане

Первый в истории полет беспилотного воздушного такси с пассажирами состоялся в Астане. На первых порах аэротакси будет использоваться для туристических полетов.

В Казахстане состоялся первый полет беспилотного воздушного такси с пассажирами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта республики.

Воздушное судно EH216-S с людьми на борту совершило полет в Астане. Аэротакси рассчитано на двух пассажиров, максимальная дальность полета – 35 км, максимальная скорость – 130 км/ч.

В ведомстве сообщили, что на первом этапе беспилотное аэротакси будет выполнять полеты продолжительность 5-30 минут в туристических целях – пассажиры смогут увидеть сверху достопримечательности Казахстана. В будущем новый вид такси может войти в транспортную инфраструктуру Казахстана.

"Проект предусматривает развитие широкого спектра практических решений. Беспилотные воздушные системы могут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач пожаротушения, логистики и других направлений, где критически важны скорость и оперативность"

– Минтранс Казахстана

В планах также локализация производства пассажирских беспилотных воздушных систем в Казахстане в рамках международного партнерства.