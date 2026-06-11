США и Иран договорились по тексту соглашения об урегулировании – Пакистан

Америка и Иран сумели достичь компромисса по тексту соглашения об урегулировании конфликта, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
Он подчеркнул, что речь идет не о каких-то слухах, а о достоверной информации. Премьер указал, что стороны оформили в письменном виде окончательный текст мирного соглашения.
Шариф добавил, что Исламабад сейчас работает в тесном сотрудничестве с Вашингтоном и Тегераном, чтобы определиться с дальнейшими шагами.
"Мир никогда не был так близок, как сейчас"
– Шахбаз Шариф
Напомним, что ранее сегодня иранские СМИ распространили якобы текст меморандума между США и Ираном, который состоит из 14 пунктов. Позже президент США Дональд Трамп опроверг, что это реальный, но признал, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном оформлены в письменной форме.