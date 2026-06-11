США и Иран договорились по тексту соглашения об урегулировании – Пакистан

Власти Пакистана заявили о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном по тексту соглашения об урегулировании конфликта.

Америка и Иран сумели достичь компромисса по тексту соглашения об урегулировании конфликта, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Он подчеркнул, что речь идет не о каких-то слухах, а о достоверной информации. Премьер указал, что стороны оформили в письменном виде окончательный текст мирного соглашения.

Шариф добавил, что Исламабад сейчас работает в тесном сотрудничестве с Вашингтоном и Тегераном, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

"Мир никогда не был так близок, как сейчас"

– Шахбаз Шариф

Напомним, что ранее сегодня иранские СМИ распространили якобы текст меморандума между США и Ираном, который состоит из 14 пунктов. Позже президент США Дональд Трамп опроверг, что это реальный, но признал, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном оформлены в письменной форме.