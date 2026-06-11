Трамп опроверг сообщения СМИ о меморандуме между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распространенные прессой сведения о содержании американо-иранского меморандума не соответствуют действительности.

Опубликованные сегодня СМИ со ссылкой на источники условия будущего меморандума между Ираном и США не соответствуют реальному положению дел, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что распространенные сегодня материалы не имеют ничего общего с настоящими договоренностями, которые, по его словам, ранее были зафиксированы в письменном виде. Кроме того, он обвинил Тегеран в намеренной утечке данных в "фейковые" СМИ.

"То, что они сказали, включая их слабое и жалкое заявление о достижении соглашения, не имеет никакого отношения к правде"

– Дональд Трамп

Американский лидер также обвинил Исламскую Республику в недобросовестном отношении к переговорам.