Вестник Кавказа

На что пойдут иранские активы? Ответ Трампа

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент заявил о том, что размороженные активы Ирана пойдут на на закупку сельхозпродукции и медикаментов у Соединенных Штатов.

Размороженными иранскими активами будут оплачены медикаменты и селькохозяйственная продукция, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост на своей личной странице в Truth Social.

По его словам, закупка будет осуществлена исключительно у Соединенных Штатов.

"Высвобождаемые Минфином США средства и/или средства, полученные в рамках санкций, помещаются на контролируемый США эксроу-счет и будут использованы для закупки продуктов питания и медикаментов исключительно у Соединенных Штатов"

– Дональд Трамп

Как сообщил американский лидер, иранцы смогут приобрести кукурузу, пшеницу и сою. 

 

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