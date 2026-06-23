Вестник Кавказа

В США проходит конференция о правах западных азербайджанцев

Флаг США и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В американском Конгрессе при организации Бакинской инициативной группы проходит конференция о праве на возвращение и самоопределение западных азербайджанцев.

В столице Соединенных Штатов проходит международная конференция на тему "Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы", сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что мероприятие проходит при поддержке Бакинской инициативной группы в здании Конгресса США.

Как сообщили члены инициативной группы, это мероприятие стало первым такого рода, проводимым в американском Конгрессе.

В рамках конференции затрагиваются такие важные темы, как обеспечение права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли, а также проблемы существования этнических чисток на примере азербайджанцев.

В конференции принимают участие эксперты, специализирующиеся в области защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву и пострадавшие от дискриминации и преследованиям по этническому признаку, рассказали организаторы мероприятия.

На конференции пройдет обмен мнениями о даче правовой оценки в плоскости международного права различным фактам разрушения объектов азербайджанской истории, культуры и их мониторинга в рамках ООН.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут дискуссии вокруг реализации права на самоопределение народов, страдающих от колониализма. 

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