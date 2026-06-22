Конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение состоится в Конгрессе США

В Вашингтоне в среду состоится международная конференция на тему "Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы", ее организует Бакинская инициативная группа.

Завтра в здании американского Конгресса, расположенном на Капитолийском холме, в Вашингтоне, будет проведена международная конференция "Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы", рассказали в Бакинской инициативной группе (BIG), которая выступает организатором мероприятия.

В сообщении подчеркивается, что конференция станет первым подобным событием в Конгрессе США, посвященным этнической чистке азербайджанцев в Армении.

Участие в конференции примут эксперты по правам беженцев и нацменьшинств, специалисты в области защиты прав человека, международные юристы, члены диаспор, представители гражданского общества и пострадавших общин.

В ходе мероприятия будет рассматриваться прежде всего право сотен тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны с исторических земель в Армении, на безопасное, добровольное и достойное возвращение.

Еще одной темой станет юридическое закрепление на международном уровне фактов уничтожения культурного, религиозного и исторического наследия азербайджанцев на территории Армении, в результате которого пострадали мечети, кладбища и священные места, а также были изменены топонимы.

Участники события также поговорят о реализации права на самоопределение народов, которые страдают от колониализма, а именно о включении в повестку дня ООН вопроса о внесении колоний в список Несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации.

BIG продвигает повестку Западного Азербайджана

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимости работы BIG по организации зарубежных мероприятий, посвященных проблеме возвращения западных азербайджанцев, пострадавших в ходе этнических чисток, на свою родину на территории современной Армении.

"Азербайджан последовательно реализует ряд мер, связанных с возвращением беженцев и нацеленных на то, чтобы эта проблема постоянно присутствовала в повестке дня международных институтов. В том числе этим занимается Бакинская инициативная группа", - прежде всего сказал он.

"В Конгрессе США очень часто любят говорить о правах армян, и потому важно, чтобы дискуссии о Южном Кавказе и формируемые на их основе нарративы в США не носили односторонний характер. Политики и дипломаты, которые занимаются вопросами внешней политики США, должны иметь четкое представление о всей полноте проблематики Южного Кавказа. Поэтому важно представить в Конгресс сведения о проблеме этнических чисток в Армении и праве западных азербайджанцев на возвращение", - сообщил Фарид Шафиев.

"Сходная работа ведется в Европе. Не так давно в Брюсселе было организовано похожее мероприятие о праве азербайджанских беженцев на возвращение на родину. Сам вопрос имеет пока что более отдаленную перспективу, поскольку сейчас Баку сосредоточен на том, чтобы подписать мирный договор с Ереваном, для чего необходимы изменения в Конституции Армении. Однако тема Западного Азербайджана должна оставаться в повестке дня – и региональной, и международной", - подчеркнул глава правления Центра анализа международных отношений.