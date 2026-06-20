Кто в США втыкает палки в колеса поезда Трампа на Южном Кавказе?

Попытки антиазербайджанского лобби в Конгрессе США вмешаться в формирующуюся архитектуру отношений Администрации Трампа с республиками Южного Кавказа становятся все более очевидными.

На фоне заметного потепления отношения Вашингтона к Баку при президенте Дональде Трампе, а также активизации мирного процесса на Южном Кавказе, группа американских конгрессменов, связанных с армянской диаспорой, предпринимает очередную попытку затормозить этот курс.

Речь идет о серии поправок к ключевым законопроектам США — оборонному бюджету (HR 8800) и ассигнованиям на национальную безопасность и Госдепартамент (HR 8595) за 2027 финансовый год. Инициаторами выступили сопредседатели фракции по делам Армении в Конгрессе США Фрэнк Паллоне и Гас Биллиракис, а также конгрессмены Гейб Амо и Джим Коста. Предлагаемые меры включают ограничение военной помощи Азербайджану, расширение поддержки Армении и возможность санкционного давления на Баку.

За этими инициативами отчетливо прослеживается влияние Армянского национального комитета Америки (ANCA), который фактически координирует деятельность фракции. Глава организации Арам Амбарян прямо обозначил политическую цель поправок: "Эти поправки дают понять: Конгресс не будет субсидировать действия Азербайджана". При этом ANCA уже анонсировал подготовку новых инициатив, что свидетельствует о долгосрочной кампании давления.

Отдельное направление деятельности армянского лобби в Конгрессе - постоянное напоминание о главарях сепаратистов, осужденных в Азербайджане за военные преступления и преступления против человечности, среди которых Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян и Давид Манукян. В Конгрессе продвигается резолюция с требованием их освобождения, где они названы "военнопленными и политическими заключенными". Характерно, что официальный Ереван не имеет претензий к Баку по этим судебным процессам, а добиваются выхода на свободу организаторов этнических чисток в Карабахе исключительно представители армянской диаспоры, не имеющие связей с современной Арменией.

Один из авторов инициативы, конгрессмен Брэд Шерман, заявил: "Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты решительно выступили за немедленное и безоговорочное освобождение всех армянских военнопленных". Более того, он попытался увязать этот вопрос с политикой Белого дома, отметив, что "освобождение армянских военнопленных станет значительным шагом" в усилиях президента Трампа по достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

Антиазербайджанские инициативы конгрессменов идут в разрез с углублением стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Подписанная в феврале 2026 года хартия между Ильхамом Алиевым и вице-президентом Джей Ди Вэнсом закрепила расширение сотрудничества в оборонной, энергетической и технологической сферах. В документе подчеркивается, что взаимодействие "приносит пользу обеим странам и всему региону", а стороны намерены развивать сотрудничество в ВТС, кибербезопасность и совместные инфраструктурные проекты.

Ключевым элементом политики Трампа на Южном Кавказе стал проект TRIPP — армянский участок Зангезурского коридора, который должен соединить Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном. Этот проект рассматривается как важный элемент не только региональной логистики, но и стратегии США по укреплению стабильности. Не случайно Вэнс после подписания хартии отметил, что партнерство США с Азербайджаном "долгое время оставалось недооцененным" и способно привести к "большему миру и процветанию в регионе".

На этом фоне активизация инициатив американской общины армянской диаспоры выглядит как попытка затормозить формирующийся геополитический тренд. Армянское лобби в Конгрессе своими действиями хочет не только навредить Баку, но и ударить по проекту TRIPP.

Примечательно, что усилия с целью испортить отношения Вашингтона и Баку предпринимались и ранее, но не приносили результата. Так, в 2025 году комитет по иностранным делам Палаты представителей отклонил ряд антиазербайджанских поправок, включая попытку ограничить экономическое сотрудничество с Баку и ужесточить действие 907-й поправки. Решение Конгресса стало "ударом по армянскому лобби", выступавшему против мирной инициативы Трампа.

Нынешняя ситуация во многом повторяет прошлогодний сценарий. Несмотря на активность фракции по делам Армении, шансы на принятие новых поправок остаются ограниченными. Палата представителей контролируется республиканцами, большинство из которых поддерживает внешнеполитический курс Трампа, включая сближение с Азербайджаном. В этих условиях попытки лоббистов могут носить скорее политико-символический характер, нежели реально влиять на стратегическую линию Вашингтона.

Важно и то, что параллельно в Конгрессе усиливаются позиции сторонников углубления сотрудничества с Баку. Представители движения MAGA продвигают инициативы по полной отмене 907-й поправки и расширению партнерства с Азербайджаном, рассматривая его как ключевого союзника в сфере энергетики и безопасности на Южном Кавказе. С учетом роли Баку в обеспечении энергобезопасности Европы и его участия в региональных инфраструктурных проектах, этот подход находит все большую поддержку.

Противостояние вокруг Азербайджана в Конгрессе США отражает более широкую борьбу двух стратегических линий. С одной стороны — курс Администрации Трампа его MAGA-движения на прагматичное партнерство и продвижение мирного процесса на Южном Кавказе. С другой — давление этнополитического лобби, которое ценой дестабилизации Южного Кавказа и подрыва взаимовыгодных связей Вашингтона и Баку хочет добиться ужесточения курса Белого дома в отношении Азербайджана и освобождения законно осужденных сепаратистов.

Пока баланс сил складывается в пользу Белого дома. Однако активность антиазербайджанской группы показывает, что борьба за влияние на американскую политику в регионе далека от завершения, а Южный Кавказ остается ареной не только региональной, но и внутриполитической конкуренции в США. Критики Баку будут выжидать своего часа.

Ослабление республиканцев после промежуточных выборов в Конгресс и возможное поражение Трампа или Вэнса на следующих президентских выборах даст армянскому лобби новые рычаги. До той поры, вероятно, Алиев и Пашинян успеют подписать договор и сделают мирное состояние региона необратимым.