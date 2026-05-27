Чайка высоко оценил борьбу с неформальной занятностью на Северном Кавказе

Благодаря усилиям властей, ситуация с неформальной занятостью в СКФО постепенно улучшается, сообщили в аппарате полпреда президента в федеральном округе.

Объемы неформальной занятости в регионах Северо-Кавказского федерального округа постепенно сокращаются, такое сообщение распространил аппарат полпреда президента РФ в СКФО.

Подробности рассказал сам Юрий Чайка.

"Несмотря на специфику региональных рынков труда и все еще значительный масштаб неформальной занятости, последовательная и активная деятельность на уровне субъектов и муниципалитетов при содействии федеральных органов власти и аппарата полномочного представителя в целом помогла обеспечить положительную динамику"

– Юрий Чайка

Сегодня на заседании межведомственной комиссии, занимающейся легализацией трудовых отношений в СКФО, он подчеркнул, что в прошлом и позапрошлом годах округ вышел на определенные Минтрудом РФ цифры по обелению сотрудников.

Что касается 2026 года, то предполагается легализовать 173 тыс человек, которые на данный момент заняты в теневом секторе. За первый квартал обнаружены были около 33 тыс "серых" работников, что составляет 19% от планируемой цифры.