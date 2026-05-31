Вестник Кавказа

Израильская армия ликвидировала главу контрразведки ХАМАС

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля уничтожила Исмаила Масри, который возглавлял контрразведку ХАМАС в секторе Газа. Операция была проведена при содействии спецслужбы ШАБАК.

Израильская армия провела операцию в секторе Газа, в ходе которой уничтожила руководителя контрразведки бригады "Рафах" движения ХАМАС Исмаила Масри. 

"На прошлой неделе (во вторник) ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали Исмаила Масри, руководителя службы военной безопасности в бригаде "Рафах" организации ХАМАС. Масри был высокопоставленной фигурой в структурах ХАМАС в бригаде "Рафах" и отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действий ЦАХАЛ в секторе Газа"

— ЦАХАЛ 

Как отметили в израильской армии, Масри организовал процесс реформирования службы военной безопасности ХАМАС для нанесения ущерба израильским силам. 

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа двух высокопоставленных членов ХАМАС, которые занимались финансированием военных структур организации.

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