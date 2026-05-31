Израильская армия ликвидировала главу контрразведки ХАМАС

Израильская армия провела операцию в секторе Газа, в ходе которой уничтожила руководителя контрразведки бригады "Рафах" движения ХАМАС Исмаила Масри.
"На прошлой неделе (во вторник) ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали Исмаила Масри, руководителя службы военной безопасности в бригаде "Рафах" организации ХАМАС. Масри был высокопоставленной фигурой в структурах ХАМАС в бригаде "Рафах" и отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действий ЦАХАЛ в секторе Газа"
— ЦАХАЛ
Как отметили в израильской армии, Масри организовал процесс реформирования службы военной безопасности ХАМАС для нанесения ущерба израильским силам.
Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа двух высокопоставленных членов ХАМАС, которые занимались финансированием военных структур организации.