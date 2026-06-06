Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль Кубка мира

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Мадина Мустафаева и Владимир Долматов принесли Азербайджану "золото" Кубка мира по гимнастике. Турнир прошел в китайском Нанкине.

Гимнасты из Азербайджана триумфально завершили выступление на Кубке мира в Нанкине, завоевав медаль высшей пробы. Азербайджанцы стали лучшими в спортивной аэробике (смешанные пары). 

Чемпионами мира стали Мадина Мустафаева и Владимир Долматов, которые выступили в финале с показателем 19 тыс 100 баллов. В квалификации ребята набрали 18 тыс 600 баллов. 

Также отметим выступление Сары Алиханлы, которая соревновалась в индивидуальной программе. Алиханлы с результатом 18 тыс 50 баллов стала шестой.

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