Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль Кубка мира

Мадина Мустафаева и Владимир Долматов принесли Азербайджану "золото" Кубка мира по гимнастике. Турнир прошел в китайском Нанкине.

Гимнасты из Азербайджана триумфально завершили выступление на Кубке мира в Нанкине, завоевав медаль высшей пробы. Азербайджанцы стали лучшими в спортивной аэробике (смешанные пары).

Чемпионами мира стали Мадина Мустафаева и Владимир Долматов, которые выступили в финале с показателем 19 тыс 100 баллов. В квалификации ребята набрали 18 тыс 600 баллов.

Также отметим выступление Сары Алиханлы, которая соревновалась в индивидуальной программе. Алиханлы с результатом 18 тыс 50 баллов стала шестой.