В Турции задержали свыше 200 человек за возможные связи с FETО

Правоохранители Турции провели операцию против структур FETО, задержав свыше 200 человек по всей стране. 128 из них арестованы.
Силовики Турции провели операцию против лиц, связанных с организацией FETО. Рейды прошли в 42 провинциях, задержано 237 человек.
По данным МВД Турции, 128 задержанных арестованы, 61 человек будет ожидать вердикта в режиме судебного контроля.
Напомним, что организация FETО, связанная с деятельностью публициста и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, признана в Турции террористической.