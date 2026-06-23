ЕС поможет Армении разработать дорожные маршруты от границы с Азербайджаном до Турции

Армения получит помощь от ЕС по вопросам подготовки стратегических дорожных маршрутов от границы с Азербайджаном до границы с Турцией. Соответствующий меморандум подписан с Еврокомиссией и Европейским инвестбанком.

Евросоюз поможет Армении с подготовкой стратегических дорожных маршрутов от границы с Азербайджаном до границы с Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минтеруправления Армении.

Согласно информации, Мининфраструктуры, Еврокомиссия и Европейский инвестбанк (ЕИБ) оформили соответствующий меморандум о взаимопонимании в Брюсселе на мероприятии высокого уровня "Платформы повестки взаимосвязанности".

Меморандум официально дает старт консультативной поддержке в рамках инициативы Eastern Partnership Investment in Connectivity.

"Инициатива предусматривает содействие подготовительным работам по стратегическим дорожным направлениям Ахурик – Каян и Маргара – Каян, которые свяжут пограничные пропускные пункты (на границе с Турцией – прим. ред.) с дорожной сетью Армении"

– глава Мининфраструктуры РА Давид Худатян

На первом этапе ЕИБ окажет консультативную поддержку Армении в определении объема необходимых исследований и разработке осуществимых решений для указанных дорожных проектов.

"Проекты реализуются в рамках инициативы правительства Армении "Перекресток мира" и направлены на содействие развитию региональных транспортных связей, укрепление роли Армении как надежного транспортно-логистического узла, а также продвижение программы Европейского союза по развитию транспортной инфраструктуры" – Минтеруправления РА