Вестник Кавказа

США ослабили ограничения для сборной Ирана по футболу

США ослабили ограничения для сборной Ирана по футболу
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон разрешил сборной Ирана по футболу прилетать на игру за два дня до матча чемпионата мира, ослабив режим ограничений.

Власти США пошли навстречу иранской сборной по футболу, которая терпела неудобства на чемпионате мира из-за логистических ограничений. Теперь национальной команде ИРИ разрешено отправляться на игру за два дня до матча вместо ранее отведенных суток. 

В США изменили подход после жалоб иранской стороны в ФИФА, которая заявляла о дискриминации. По словам футбольных функционеров ИРИ, сборная не успевала подготовиться за один отведенный до матча день. 

По данным СМИ, уступки со стороны США стали возможны после переговоров сторон. Третий матч Ирана на групповом этапе состоится 26 июня.

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