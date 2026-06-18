Ормузский пролив пересекли 11 турецких судов

Через Ормузский пролив успешно прошли 11 турецких кораблей, достигнув пункта назначения, информацию о чем подтвердили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В Турции подтвердили безопасный проход 11 судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадира Уралоглу.

​Министр отметил, что ведомство отслеживает события в проливе и поддерживает тесный контакт с экипажами судов и турецкими гражданами в регионе.

​Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о запуске механизма для сохранения открытого судоходства в Ормузском проливе и обеспечения перемирия в регионе. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пролив полностью открыт для движения судов.

​Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что переговорщики США и Ирана создали прямую линию связи для решения возникающих у судов проблем при пересечении Ормузского пролива.