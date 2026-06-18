Ормузский пролив пересекли 11 турецких судов

В Турции подтвердили безопасный проход 11 судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадира Уралоглу.
Министр отметил, что ведомство отслеживает события в проливе и поддерживает тесный контакт с экипажами судов и турецкими гражданами в регионе.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о запуске механизма для сохранения открытого судоходства в Ормузском проливе и обеспечения перемирия в регионе. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пролив полностью открыт для движения судов.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что переговорщики США и Ирана создали прямую линию связи для решения возникающих у судов проблем при пересечении Ормузского пролива.