Вестник Кавказа

Разминировано 82 га территорий в селе Сарыбаба – ANAMA

Разминировано 82 га территорий в селе Сарыбаба – ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Работы по разминированию продолжаются в Шушинском районе, на территории горного села Сарыбаба саперы очистили от мин 82 га.

В Шушинском районе Азербайджана разминирование проведено на 82 га территории горного села Сарыбаба, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

От мин очищено 82 га территории, предназначенной для восстановления села Сарыбаба. Специалистами было обнаружено и обезврежено 14 неразорвавшихся боеприпасов. Работы осложнены горным рельефом и резкой переменой погоды.

"Операции по очистке осуществляются методами наземной и подземной очистки. Крутые склоны и лесистые участки на территории являются факторами, затрудняющими визуальное обнаружение взрывоопасных боеприпасов. Кроме того, часто и неожиданно меняющиеся погодные условия и перепады температур в горных районах больше усложняют деятельность саперов"

– ANAMA

Село Сарыбаба находится в горной части Карабахского экономического района Азербайджана. Оно расположено на высоте около 1500 м.

Территория долгое время являлась зоной военного контроля, в этом направлении велись боевые действия. Сейчас земли освобождены от оккупации и проводится их очистка от мин и боеприпасов.

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