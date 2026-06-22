Разминировано 82 га территорий в селе Сарыбаба – ANAMA

В Шушинском районе Азербайджана разминирование проведено на 82 га территории горного села Сарыбаба, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
От мин очищено 82 га территории, предназначенной для восстановления села Сарыбаба. Специалистами было обнаружено и обезврежено 14 неразорвавшихся боеприпасов. Работы осложнены горным рельефом и резкой переменой погоды.
"Операции по очистке осуществляются методами наземной и подземной очистки. Крутые склоны и лесистые участки на территории являются факторами, затрудняющими визуальное обнаружение взрывоопасных боеприпасов. Кроме того, часто и неожиданно меняющиеся погодные условия и перепады температур в горных районах больше усложняют деятельность саперов"
– ANAMA
Село Сарыбаба находится в горной части Карабахского экономического района Азербайджана. Оно расположено на высоте около 1500 м.
Территория долгое время являлась зоной военного контроля, в этом направлении велись боевые действия. Сейчас земли освобождены от оккупации и проводится их очистка от мин и боеприпасов.