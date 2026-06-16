Саперы в Азербайджане очистили от мин более 1,7 тыс га за неделю

Работы по разминированию в Азербайджане продолжаются, за неделю специалисты обезвредили более сотни мин, расчищено свыше 1,7 тыс га территорий.

В Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) сообщили о работе, проведенной с 16 по 21 июня на освобожденных территориях.

Специалисты очистили от мин территорию площадью 1 710,16 га. За семь дней удалось найти и обезвредить 29 противотанковых и 84 противопехотные мины, а также 514 неразорвавшихся боеприпасов.

Разминирование на освобожденных от оккупации азербайджанских землях проводилось совместно ANAMA, министерством обороны АР, МЧС Азербайджана, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.