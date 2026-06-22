Пашинян успокоил: рисков при интернет-трафике через Азербайджан нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии каких-либо угроз безопасности для Армении в случае запуска интернет-трафика через Азербайджан.

При перенаправлении интернет-трафика через территорию Азербайджана угроз для кибербезопасности Армении не будет, такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он напомнил об основополагающей установке действующей власти, в соответствии с которой Армения должна превратиться в транзитный узел.

"Чем больше через Армению проходит потоков, тем выше наш экономический, политический вес и уровень безопасности"

– Никол Пашинян

Глава правительства подчеркнул, что люди, выступающие против такой политики, не хотят, чтобы Армения выходила из "тупика конфликта".

Он напомнил, что в рамках концепции "Перекресток мира" предполагается, что Армения должна стать страной, через которую пролегает максимальное количество кабелей, трубопроводов, дорог, маршрутов и воздушных линий, прием в направлении как с севера на юг, так и с востока на запад.

"Это и есть гарантия мира и безопасности"

– Никол Пашинян

Напомним, что ранее "Телеком Армения" и "Азертелеком" заключили соглашение, согласно которому Армения будет получать интернет транзитом через Азербайджан.