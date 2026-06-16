День Ашура в Азербайджане: собрано более 225 л донорской крови

В Азербайджане по случаю дня Ашура проводится акция по сбору донорской крови. Участие в ней приняли уже более 500 человек, собрано свыше 225 л крови.

Донорская акция, приуроченная ко дню Ашура, проходит сегодня в Азербайджане, собрано уже 225,45 л крови, сообщили в Минздраве страны.

На 10:00 по местному времени в акции принял участие 501 человек, сбор донорской крови продлится до 16:00.

В этом году акция проводится в том числе на освобожденных территориях, пункты сбора крови открыты в мечетях Шуши и Агдама, рассказал исполнительный директор Республиканского банка крови Эльхан Нагиев на акции по сдаче крови, организованной в мечети Тезепир в Баку.

"В целом по стране донорская акция проводится в 40 учреждениях в 30 городах и районах - в 24-х мечетях и святынях, 15-ти медицинских пунктах и одном учебном заведении"

– Эльхан Нагиев

В донорской акции принимают участие добровольцы и представители общественности. Собранная кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией, талассемией и другими заболеваниями.