День Ашура 2026: какого числа, пост, что означает в исламе?

На следующей неделе мусульмане всего мира встретят День Ашура. Расскажем, что означает День Ашура в исламе, какого числа День Ашура в 2026 году, как держать пост в День Ашура в 2026 году, чем отличается День Ашура у шиитов и суннитов, а также что делают в День Ашура.

День Ашура служит напоминанием о непреходящей вере и стойкости мусульманской общины, укорененной в глубоких исторических и духовных традициях.

Что означает День Ашура в исламе?

День Ашура - один из значимых дней исламского календаря, наполненный глубоким историческим и духовным смыслом. Он приходится на десятый день первого месяца исламского лунного года Мухаррама. "Ашура" происходит от арабского слова "Ашара", означающего "десять", что указывает на его положение в месяце.

День Ашура имеет двойное историческое измерение, придающее ему особое значение в исламе. Это день, когда спасения Аллахом пророка Мусы и сынов Израиля от тирании Фараона, а также траурного поминовения мученической смерти внука пророка Мухаммеда - имама Хусейна ибн Али.

Для мусульман суннитского толка - это день добровольного поста, который ознаменовывает события библейской и исламской истории. Для мусульман-шиитов - это день траура по мученической смерти имама Хусейна. В своей основе Ашура служит мощным напоминанием о вере, справедливости, самопожертвовании и божественной милости. Это день, который побуждает верующих заглянуть внутрь себя, поразмышлять о своем духовном пути и обновить свою приверженность справедливости и истине перед лицом трудностей.

Какого числа День Ашура в 2026 году?

Точная дата Ашуры каждый год меняется. Мусульмане по всему миру ожидают появления нового полумесяца, чтобы определить начало Мухаррама и, следовательно, время наступления Ашуры. Месяц официально начинается, когда можно увидеть невооруженным глазом достаточно ясный серп молодого месяца.

По состоянию на 16 июня 2026 года дата Ашуры варьируется в зависимости от результатов фактического наблюдения за луной в каждом конкретном регионе:

Страны Персидского залива: ранее Саудовская Аравия объявила, что первым днем Мухаррама 1448 года по хиджре будет 16 июня. Соответственно, День Ашура ожидается в четверг, 25 июня. Эту информацию также подтвердили ОАЭ;

Пакистан и Индия: Центральный комитет Рует-е-Хиляль Пакистана объявил, что луна Мухаррама не была замечена нигде в стране. Поэтому 1-е число Мухаррама этого года начнется в среду, 17 июня, а День Ашура будет отмечаться в пятницу, 26 июня. В Индии, где также не было зафиксировано наблюдение луны, ожидается аналогичная дата;

В Управлении мусульман Кавказа также ранее сообщили, что День Ашура в этом году наступит 25 июня.

Таким образом, в зависимости от географического положения и результатов наблюдения за луной, День Ашура в 2026 году придется либо на 25 июня, либо на 26 июня.

Как держать пост в День Ашура 2026?

Пост в День Ашура - это устоявшаяся практика в исламе и считается высокопочтенным добровольным благочестивым деянием (сунна муаккада). Исламская традиция гласит, что когда пророк Мухаммед переселился в Медину, он обнаружил, что иудейская община постится десятого числа Мухаррама в ознаменование дня, когда пророк Муса и сыны Израиля были избавлены от Фараона. Пророк молвил, что имеет больше прав на Мусу, чем они, начав поститься в день Ашуры и побуждая мусульман также поститься в этот день. Согласно достоверным преданиям, Пророка спросили о духовной пользе соблюдения поста Ашуры, на что он ответил, что это искупает малые прегрешения за весь предыдущий год.

Рекомендуемые дни для поста в День Ашура

Чтобы сохранить самобытность исламских практик, Пророк выразил намерение поститься два дня подряд, чтобы отличаться от иудеев, которые постились только один день:

9-е и 10-е число Мухаррама - предпочтительный метод, основанный на пророческих текстах;

10-е и 11-е число Мухаррама - альтернатива, поддерживаемая классическими правоведами, если девятый день был пропущен;

Только 10-е число Мухаррама - считается действительным в основных правовых школах, хотя и упускает дополнительную пользу парного дня;

Некоторые богословы рекомендуют поститься даже три дня - 9-го, 10-го и 11-го числа Мухаррама, но возможен любой из этих вариантов.

Время поста

Пост в день Ашура начинается на рассвете (Фаджр) и заканчивается на закате (Магриб), следуя стандартным правилам поста, установленным для Рамадана.

Какое намерение на пост в День Ашура?

Как и в любом акте поклонения в исламе, намерение (ният) является основой любого доброго дела. Для поста в День Ашура необходимо иметь искреннее намерение поститься ради Аллаха. Намерение произносится в сердце, но также может быть выражено словами. Важно отметить, что для добровольного поста, в отличие от обязательного поста в Рамадане, намерение может быть сделано как до рассвета, так и в первой половине дня, до наступления времени зухр (полудня), при условии, что человек ничего не ел и не пил с рассвета. Однако наиболее предпочтительным является совершение намерения с вечера, до рассвета. Нет строго обязательных дуа (молитв), требуемых для Ашуры, но это день высокой добродетели для духовного размышления и прошения о прощении.

Чем различается День Ашура у суннитов и шиитов?

Хотя этот памятный день признается всеми мусульманами, способ его соблюдения значительно различается между суннитской и шиитской общинами, каждая из которых опирается на разные религиозные уроки:

Для мусульман-суннитов Ашура - это день добровольного поста, знаменующего важные исторические события, прежде всего спасения пророка Мусы и сынов Израиля от Фараона. Сунниты соблюдают Ашура как день желательного поста (мустахабб), а не обязательного. Ураза в этот день рассматривается как акт благодарности Аллаху и способ углубить свое духовное осознание. Многие мусульмане-сунниты предпочитают поститься 9-го и 10-го или 10-го и 11-го числа Мухаррама, следуя наставлениям Пророка;

Для мусульман-шиитов Ашура - это священный день траура. Он знаменует мученическую смерть имама Хусейна ибн Али, которого они почитают как третьего имама, при Кербеле. Шииты собираются на собрания, чтобы послушать проповедников, которые рассказывают о жизни Хусейна и повествуют о событиях битвы при Кербеле. Читаются стихи, посвященные Хусейну и его добродетелям, а собрания траура завершаются ритмичными ударами в грудь в такт поэзии. Общественная группа часто ставит мистерию страстей, которая воспроизводит события мученичества Хусейна. В крупных процессиях, особенно в Иране и Южной Азии, группы несут модели гробницы Хусейна. В этот траурный период принято носить черную одежду и повязки на голову в знак траура и поминовения Хусейна.

Несмотря на различия в практике, основные темы Ашуры находят отклик во всем мусульманском мире - божественная милость, стойкость в вере, сопротивление тирании и сила самопожертвования. Хотя способы почитания Ашуры могут различаться, суть остается той же - призыв к вере, стойкости и нравственному мужеству.

Что делают в День Ашура?

Благотворительность - одним из самых добродетельных актов поклонения в Ашуру кроме поста остается раздача милостыни нуждающимся. Раздача садака и закята в этот день приносит великую награду и отражает дух милосердия и щедрости, который определяет месяц Мухаррам. Помощь бедным, кормление голодных и участие в усилиях по поддержке общины поощряются в этот день. Эти действия помогают укрепить чувство единства и общей ответственности в мусульманской общине;

Увеличение поклонения - читать больше Корана, возносить приветствия Пророку (салават) и совершать дополнительные (нафль) молитвы. Это также хорошее время, чтобы поразмышлять о значительных событиях, произошедших в День Ашура, и извлечь из них важные уроки, которые могут помочь в жизни, например, полагаться на силу Аллаха, чтобы Он помог в трудную минуту.

День Ашура - история и какие события связаны?

Спасение пророка Мусы и сынов Израиля от тирании Фараона, когда Аллах раздвинул Красное море, позволив Мусес последователями спастись, а войско Фараона было потоплено. Исламские традиции также ссылаются на другие ключевые события, произошедшие, как считается, в этот день, включая прощение Аллахом пророка Адама, благополучную посадку ковчега пророка Нуха (Ноя) после потопа и воссоединение пророка Юсуфа (Иосифа) с его отцом Якубом (Иаковом).

Мученическая смерть имама Хусейна ибн Али при Кербеле в 61 году хиджры (680 год нашей эры). Любимый внук пророка Мухаммеда от его дочери Фатимы и его зятя Али был замучен в битве при Кербеле вместе со своей семьей и группой сподвижников. Битва при Кербеле произошла между небольшим войском и гораздо более многочисленной армией, посланной Язидом ибн Муавией, омейядским халифом того времени. Битва произошла потому, что имам Хусейн отказался присягнуть на верность Язиду, которого многие считали коррумпированным и несправедливым правителем.