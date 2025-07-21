Месяц Мухаррам 2026: начало и конец, День Ашура, что означает в исламе?

Расскажем, когда начинается месяц Мухаррам в 2026 году и когда заканчивается, что означает месяц Мухаррам в исламе, какого числа День Ашура в 2026 году, что значит Мухаррам у шиитов, а также как держат пост в месяц Мухаррам в 2026 году.

Мусульмане воспринимают месяц Мухаррам, начинающийся с исламского Нового года, как возможность для всестороннего духовного роста, очищения и проявления лучших человеческих качеств перед Всевышним.

Что означает месяц Мухаррам в исламе?

Мухаррам (в переводе с арабского - "запретный", "священный") - это первый месяц исламского лунного календаря, с которого стартует отсчет нового года по хиджре. Его особый статус подчеркивается в Коране, где Мухаррам назван одним из четырех запретных месяцев (наряду с Раджабом, Зуль-Каада и Зуль-Хиджа). В эти месяцы, даже доисламской традицией, было предписано прекращать любые войны и конфликты.

Отличительной чертой Мухаррама является то, что он был назван Пророком Мухаммедом "Месяцем Аллаха". В хадисе, переданном имамом Муслимом, говорится, что после поста в месяц Рамадан лучшим будет пост в Месяц Аллаха, именуемый Мухаррамом. Наступление Мухаррама для мусульман - это время глубокого духовного самоанализа, возможность оценить свои поступки, укрепить веру и обновить намерения для движения по пути, угодному Всевышнему.

Когда начинается месяц Мухаррам в 2026 году?

Ожидается, что в 2026 году месяц Мухаррам 1448 года по хиджре начнется во вторник, 16 июня. Точное определение даты зависит от традиционного наблюдения за появлением молодого лунного серпа после новолуния, которое состоится в понедельник, 15 июня. По этой причине в некоторых странах начало месяца может быть объявлено на день позже - 17 июня.

По сообщениям большинства международных исламских центров и астрономических расчетов, луна будет хорошо видна на большей части территории исламского мира, поэтому ожидается, что 16 июня станет первым днем нового года. В том числе эту дату подтвердили в Управлении мусульман Кавказа. Уже сейчас некоторые правительства, например, Иордании, объявили начало исламского Нового года официальным выходным днем.

Когда заканчивается месяц Мухаррам в 2026 году?

Поскольку исламский календарь основан на фазах луны, продолжительность месяца составляет 29-30 дней. Ожидается, что в 2026 году Мухаррам будет длиться 29 дней. То есть, в этом году последний день месяца Мухаррам выпадает на вторник, 14 июля. Новый месяц Сафар, соответственно, начнется после захода солнца во вторник, 14 июля, и его первым днем станет среда, 15 июля.

Какого числа День Ашура в 2026 году?

День Ашура, который приходится на 10-е число месяца Мухаррам, признается наиболее значимым днем этого священного месяца. В 2026 году Ашура, по предварительным расчетам, будет отмечаться в четверг, 25 июня. Для некоторых государств дата может сдвинуться на 26 июня в зависимости от региона и времени официального объявления начала самого месяца.

Эта памятная дата несет в себе глубокий духовный смысл и знаменует собой несколько судьбоносных событий в истории человечества и ислама:

Спасение пророка Мусы и его народа - согласно исламскому вероучению, в этот день Аллахом, раздвинувшим море и погубившим войско фараона, было даровано спасение пророку Мусе и сынам Израилевым;

Спасение пророка Нуха - в этот день ковчег пророка пристал к горе Джуди после Великого потопа, знаменуя собой спасение верующих;

Мученичество имама Хусейна - в день Ашура в 61 году хиджры произошло убийство внука Пророка Мухаммеда.

Также следует упомянуть 9-е число Мухаррама (день Тасуа), выпадающее в 2026 году на среду, 24 июня. Пост в этот день, наряду с постом в день Ашура, считается наиболее предпочтительным.

Что значит Мухаррам у шиитов?

Для мусульман шиитского толка месяц Мухаррам - это время глубокого траура и поминовения, связанное с трагедией в Кербеле. Если в общем исламском контексте Мухаррам - один из четырех священных месяцев, то в шиитской традиции на первый план выходит память о событии, которое стало одним из ключевых моментов в формировании шиитской идентичности.

Центральное значение Мухаррама для шиитов соотносится с событиями, произошедшими в день Ашура в 680 году н.э., когда в сражении при Кербеле (на территории современного Ирака) погиб имам Хусейн ибн Али - сын дочери Пророка Фатимы и имама Али. Для шиитов он является третьим из двенадцати непогрешимых имамов. Хусейн и его немногочисленные сторонники отказались присягать на верность омейядскому халифу Язиду I. В неравной битве они были зверски убиты. Шииты воспринимают жертву в Кербеле как вечный призыв к борьбе за правду.

Как держать пост в месяц Мухаррам в 2026 году?

Пост в месяц Мухаррам считается одним из самых благих деяний после обязательного поста в Рамадане. Он настоятельно рекомендуется (сунна), но не является обязательным (фард). Пост может соблюдаться в разные дни месяца, но особое внимание уделяется первым числам, чтобы начать год с поклонения Всевышнему.

Есть несколько допустимых способов соблюдения поста в наиболее значимые дни, следование которым позволяет получить наибольшую награду:

Пост 9-го и 10-го числа Мухаррама - предпочтительный вариант, которого придерживался Пророк Мухаммед;

Пост 10-го и 11-го числа Мухаррама - этот вариант разрешен для тех, кто по уважительной причине не смог поститься 9-го числа;

Пост только 10-го числа Мухаррама - также разрешен, но менее предпочтителен, чем пост в течение двух дней;

Также разрешается, хотя и является менее распространенной практикой, поститься все три дня - 9, 10 и 11-го числа Мухаррама.

Достоинства поста в день Ашура подтверждают достоверные хадисы. Пророк Мухаммед поведал, что соблюдение поста в день Ашура искупит грехи одного прошедшего года. Однако речь идет об искуплении малых грехов, так как за большие грехи необходимо приносить искреннее покаяние (тауба). Пост в Ашура - это возможность очистить свою душу, начать новый год перед Всевышним с чистого листа, заручившись Его прощением и милостью. Это один из лучших дней в году для проявления усердия в поклонении и получения довольства Аллаха.

Что особенно ценится в месяц Мухаррам?

Месяц Мухаррам - идеальное время для увеличения благих дел. Помимо соблюдения поста, верующим рекомендуется: