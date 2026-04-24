Вестник Кавказа

Мусульманский новый год 2026: когда начинается, как называется, кто и как отмечает

Екатерина Винник
Голубая мечеть ночью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламский Новый год совсем не похож на григорианский, который отмечается 1 января. Во-первых, он всегда в разные даты, а во-вторых, Новый год мусульмане отмечают не с фейерверками и концертами, а в спокойном размышлении и молитве. Что такое исламский Новый год, когда он будет в этом году, как его встречают и в чем его важность?

Когда начинается Новый год у мусульман? 

Новый год у мусульман начинается с 1 Мухаррама. Мухаррам (в переводе с арабского ”Запретный”) - это первый месяц в мусульманском календаре, который называется Хиджра (в переводе с арабского ”переселение”).  Арабское название исламского Нового года - Рас-ас-Сана, что означает ”начало года”. Ежегодно дата 1 Мухаррама меняется в связи с тем, что исламский календарь Хиджра - лунный, то есть его месяцы соответствуют циклу Луны, который составляет не 30-31 день, а 29 или 30 дней. В связи с этим каждый год начало месяца Мухаррам на 10-11 дней раньше, чем в предыдущем году. 

Когда начинается месяц Мухаррам в 2026 году?

В этом году месяц Мухаррам начинается 16 июня. Сейчас по исламскому календарю 1447 год, а 1 Мухаррама 2026 года начнется 1448 год. Летоисчисление у мусульман ведется от 622 года: в этом году пророк Мухаммед эмигрировал из Мекки в Медину, спасаясь от преследования, то есть совершил Хиджру - переселение. Официально исламский календарь, получивший название Хиджра, с Новым годом, отмечаемым 1 Мухаррама, был введен в 638 году. 1 Мухаррама 2026 года продлится с захода солнца 16 июня до заката 17 июня. 

Какой праздник исламский Новый год? 

1 Мухаррама не религиозный праздник в исламе, и не день поста: в него принято вспоминать переселение пророка Мухаммеда. В этот день мусульмане поздравляют друг друга, желая счастливого Нового года. На арабском пожелание звучит как ”Мухаррам Мубарак”. 

В чем важность исламского Нового года?

Исламский новый год или Рас-ас-Сана отмечается без излишеств, торжеств и чрезмерных увеселений, между тем его важность для мусульман сложно переоценить: 

  1. Новый год знаменует начало месяца Мухаррама, который в исламе считается запретным месяцем. Сам Аллах назначил его таковым, запретив в него воевать; 
  2. Рас-ас-Сана - возможность для мусульман поразмыслить о своем прошлом и задуматься о духовных начинаниях в грядущем году. 

Как отмечают мусульмане Новый год?

Во многих мусульманских странах, в том числе в Индонезии, Египте, Иордании, Кувейте, Ираке, Сирии, ОАЭ и Саудовской Аравии, 1 Мухаррама  - выходной. Мусульмане в исламский Новый год ходят на особые службы в мечети, читают отрывки из Корана, и помогают нуждающимся. С самого первого дня года верующие стараются поменьше грешить и делать побольше хороших дел, поскольку считается, что в месяц Мухаррам все благое вознаграждается, а наказание за грехи, наоборот, сильнее. 

Как мусульмане-шииты отмечают 1 Мухаррама?

Для мусульман-шиитов (в Иране, в частности, большинство мусульман - шииты), Новый год 1 Мухаррама знаменует начало 10 дней траура из-за мученической смерти имама Хусейна, его семьи и армии в Кербеле (Ирак). Завершается 10-дневный период скорби днем Ашура, который в 2026 году отмечается 25 июня. 

Что нельзя делать в исламский Новый год?

Главный запрет на 1 Мухаррама и последующие дни до Ашура - это запрет на излишние увеселения, особенно для мусульман-шиитов. Также не стоит в этот день пропускать молитвы, причинять вред ближним и вступать в конфликты. Первый день Нового года мусульмане стараются провести спокойно, без чрезмерных эмоциональных всплесков. 

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