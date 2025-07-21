Курбан-байрам 2026: что за праздник, какого числа, как отмечают?

Курбан-байрам - один из двух самых важных праздников мусульман, который в 2026 году отмечается 27 мая. Сколько дней нужно держать пост перед Курбан-байрамом, что нужно делать в день праздника, каких животных можно приносить в жертву, как связан Курбан-байрам и хадж?

Курбан-байрам: начало и конец, выходные в 2026 году

Согласно исламскому календарю, Курбан-байрам (Ид аль-адха), всегда отмечается в 10й день месяца Зуль-хиджа, который в этом году начинается 18 мая.

Праздник жертвоприношения (так переводится название ”Курбан-байрам” с тюркских языков и ”Ид аль-адха” - с арабского) в 2026 году верующие мусульмане будут отмечать четыре дня: его начало приходится на 27 мая, а конец - на 30 мая. Даты были определены Духовным управлением мусульман России с учётом астрономических расчётов.

28-30 мая - это дни ат-Ташрик, которые считаются продолжением Курбан-байрама.

27 мая в 2026 году - это среда, не выходной день. Однако ряд российских регионов, где проживает большое количество мусульман, ежегодно делают этот день нерабочим. Нынешний год не исключение. 27 мая на праздник будут отдыхать в:

Дагестане

Ингушетии

Чечне

Карачаево-Черкесии

Кабардино-Балкарии

Адыгее

Татарстане

Башкортостане

Что касается Республики Крым, то здесь местные власти решили сделать выходным не 27, а 29 мая - пятницу.

Что за праздник Курбан-байрам?

Мусульманский праздник Курбан-байрам посвящен событию, которое почитается не только в исламе, но также в иудаизме и христианстве. Около четырех тысяч лет назад пророк Ибрахим, человек непоколебимой веры, очень хотел ребенка. Когда Ибрахим был уже в почтенном возрасте, Господь благословил его сыном, Исмаилом. Но вскоре последовало божественное испытание: во сне Ибрахиму было велено принести в жертву своего сына в качестве испытания его послушания и преданности Богу. Ибрахим поделился откровением с Исмаилом, и тот велел отцу делать так, как сказал ему Всевышний. Когда Ибрахим уже был готов убить своего сына, Господь вмешался, дав возможность Ибрахиму принести в жертву барана вместо сына. Так Ибрахим подтвердил свою преданность Богу, за что был вознагражден сохранением жизни сына, который стал родоначальником всех арабов и предком пророка Мухаммеда.

В чем суть Курбан-байрама?

Суть Курбан-байрама в том, чтобы вспомнить важные уроки, которые верующий должен вынести из истории Ибрахима и его сына Исмаила:

абсолютное послушание перед Аллахом и Его волей, даже если она кажется непостижимой;

отказ от эго, а также личных желаний и привязанностей ради духовного роста;

терпение и доверие - сабр и таваккуль. Верующий должен научиться полагаться на божественную мудрость;

бескорыстие и щедрость. Верующий должен делиться благословением с другими, таким образом развивая ответственность перед обществом;

благодарность за благословения Всевышнего.

© Фото: Музей исламской цивилизации

Курбан-байрам и хадж

Праздник Курбан-байрам неизменно связан с хаджем. Хадж, один из столпов ислама, как ритуал воспроизводит ряд событий из жизни Ибрахима и его родных. Хадж, обязательство всех мусульман, всегда предшествует Курбан-байраму: начинается он на 8 день месяца Зуль-хиджа. В 2026 году хадж, совершаемый в Мекку к священной Каабе, продлится с 24 по 29 мая. Главным днем хаджа считается День Арафа или стояние на горе Арафат, который приходится на 26 мая.

Чем Курбан-байрам отличается от Ураза-байрама?

И Курбан-байрам, и Ураза-байрам - важнейшие праздники в жизни верующих мусульман, однако они посвящены разными событиям и по-разному отмечаются:

Ураза-байрам всегда отмечается за 70 дней до Курбан-байрама;

Ураза-байрам - Праздник разговения, завершающий пост месяца Рамадан, Курбан-байрам посвящен самоотверженности и преданности Ибрахима Богу;

пост перед Ураза-байрамом длится месяц и является обязательным, тогда как пост перед Курбан-байрамом составляет 9 дней и является желательным;

в Ураза-байрам верующие дают обязательную милостыню, закят аль-фитр, а в Курбан-байрам делятся с нуждающимися жертвенным мясом.

Пост перед Курбан-байрамом

Пост перед Курбан-байрамом - не обязательный, но желательный. В целом, первые 10 дней месяца Зуль-хиджа считаются благословенными, о чем говорит пророк Мухаммед:

Нет таких дней, когда праведные дела более любимы Аллахом, чем в эти десять дней”

Желательный перед праздником жертвоприношения в 2026 году приходится с 18 по 26 мая. В день Курбан-байрама пост уже не держат. Самым важным днем поста перед праздником считается день Арафа. Тем, кто держит пост перед Курбан-байрамом, особенно в день Арафа, будут прощены грехи за прошлый и за грядущий год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в Курбан-байрам?

Празднование Курбан-байрама следует определенным традициями:

накануне праздника мусульманин должен приобрести животное для жертвоприношения. Помимо барана, это также может быть коза, овца, корова и даже верблюд;

в день праздника (27 мая) мусульмане встают рано, исполняют ритуальное омовение, гусль, надевают чистую одежду и отправляются на праздничную молитву, посвященную дню Ид аль-Адха. Праздничный ид-намаз совершается после намаза фаджр, он состоит из двух ракаатов, после чего читается проповедь. Праздничный намаз можно совершить как в мечети, так и дома.

После намаза мусульмане приносят жертву: убивают заранее подготовленное животное халяльным, гуманным способом, а затем делят на три части: одну оставляют себе и семье, вторую отдают друзьям и соседям, а третью раздают нуждающимся. Сегодня многие мусульмане вместо традиционной жертвы в виде животного, оставляют пожертвование благотворительным организациям.

После намаза и жертвоприношения верующие собираются семьями, едят блюда из мяса, ходят в гости и поздравляют друг друга. Универсальная фраза-поздравление на Курбан-байрам арабское ”Ид мубарак” (с праздником) или тюркское ”Курбан-байрамыныз хайырлы олсун” (с праздником Курбан-байрам).

Что нельзя делать в Курбан-байрам?