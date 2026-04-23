Мировая инфляция будет ускорена из-за кризиса на Ближнем Востоке — Набиуллина

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Банка России спрогнозировала ускорение мировой инфляции из-за военного конфликта в ближневосточном регионе.

Война на Ближнем Востоке остается фактором, который приведет к ускорению мировой инфляции, такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Согласно нашему базовому сценарию, конфликт приведет к ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире"

– Эльвира Набиуллина

Она отметила, что продолжающийся конфликт остается крупным фактором неопределенности в экономике.

Глава Центробанка РФ также сообщила, что конфликт в регионе может привести к глобального увеличению издержек и в целом в результате сформирует снижение темпов роста мировой экономики.

