У США недостаточно финансов для восстановления боеприпасов – СМИ

Американские СМИ сообщают, что у Пентагона не хватает финансирования для восстановления запасов критически важного оружия, утраченного в ходе военной операции против Ирана.

У американского Пентагона нет достаточного количества средств для восстановления боеприпасов, потерянных в ходе войны в Иране, пишет New York Times со ссылкой на источники.

"Чиновники заявили, что никаких шагов к тому, чтобы действительно начать расширенное производство, предпринято не было, поскольку Пентагон изо всех сил пытался найти финансирование"

— New York Times

Уточняется, что оборонное ведомство США ожидает в настоящее время одобрения американским конгрессом дополнительного выделения денег на эту цель.

Пока одобрение не получено, американские военные стремительно расходуют в данный момент существующие боеприпасы, пишет издание.

Как отмечают источники, из наиболее быстро расходуемых боеприпасов выделяют высокоточные крылатые ракеты JASSM. Их за все время проведения операции против Ирана ВС США израсходовали болне 1100 единиц. Стоимость одной таковой оценивается в около $1,1 млн.

Также, американские военные стремительно расходуют ракеты-перехватчики комплекса Patriot – более 1200 единиц за весь период войны. Их стоимость составляет $4 млн за единицу, уточняет New York Times.