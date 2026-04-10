Пентагон намерен увеличить закупки ракет PrSM – СМИ

Пентагон планирует увеличить годовые закупки ракет PrSM в 10,5 раз — до 1134 единиц. На эти цели в 2027 году запросят $1,92 млрд, сообщают СМИ.

Военное министерство США намерено добиться финансирования на увеличение годовых закупок новых ракет Precision Strike Missile в 10,5 раз после их применения в Иране. Об этом сообщил специализированный портал The War Zone.

Целевой показатель для закупок со стороны США составляет 1134 ракеты при текущем уровне в 108 единиц. Таким образом объем заказов должен вырасти на 950%.

Вооруженные силы США рассчитывают потратить на эти цели $1,92 млрд в 2027 финансовом году при текущих расходах в размере $546 млн.

Ранее корпорация Lockheed Martin заявляла о планах выпускать до 400 экземпляров таких ракет ежегодно. Американские вооруженные силы впервые применили данное оружие в марте 2026 года при ударах по иранским объектам.

Программа массовых закупок была ускорена американской администрацией после начала активных боевых действий весной 2026 года. Ранее эксперты предупреждали о высокой опасности применения таких ракет в густонаселенных районах из-за специфики их боевой части.

Сейчас власти США пересматривают бюджетные планы для обеспечения бесперебойного производства данных снарядов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.