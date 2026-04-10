США готовятся возобновить удары по Ирану – СМИ

В Белом доме рассматривают вариант возобновления ограниченных ударов по Ирану для усиления давления и выхода из тупика в переговорах.

Вернуться к атакам Ирана могут США, эту возможность изучает президент США Дональд Трамп совместно с советниками, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

"Президент Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде Ормузского пролива в качестве способа преодоления тупика в мирных переговорах"

– The Wall Street Journal

Точечные удары по Ирану – один из вариантов дальнейших действий США, не исключены и полномасштабные бомбардировки. При этом второй вариант менее предпочтителен и маловероятен из-за угрозы нестабильности во всем регионе.

В понедельник США намерены приступить к морской блокаде Ирана, мера связана с отсутствием результата на переговорах в Исламабаде.