Израиль готовится к новым атакам на Иран – СМИ

Силы ЦАХАЛ после переговоров Ирана и США, которые ни к чему не привели, готовятся возобновить конфликт с Ираном. Возможны удары по энергетической инфраструктуре.

Израиль собирается возобновить конфликт с Ираном после переговоров в Исламабаде, прошедших 11 апреля и не завершившихся сделкой, сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, на это указывает утечка информации нескольким крупным израильским СМИ.

Телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны информирует, что израильская сторона заинтересована в возобновлении конфликта, так как ранее война "закончилась слишком рано и без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам". Также отмечается, что принудить Иран отказаться от ядерной программы планируется, после соответствующего решения президента США Дональда Трампа, "путем ударов по энергетической инфраструктуре".

По сообщению 12-го канала, израильская армия не только "готовится к возобновлению конфликта с Ираном, но и к возможному внезапному нападению со стороны Ирана".

Кроме того, 13-й телеканал передал, что начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир дал поручение военнослужащим готовиться к "немедленному возобновлению боевых действий".