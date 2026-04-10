Переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились без компромисса

Рано утром в воскресенье высокие представители США и Иран приняли решение завершить встречу по мирной сделке и покинуть Пакистан без договоренностей. Руководитель американской команды, вице-президент Джей Ди Вэнс отметил неготовность Тегерана гарантировать мирный характер ядерной программы.

Около 5:00 по московскому времени в Исламабаде закончился комплексный переговорный раунд между делегациями США и Ирана, посвященный выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий между сторонами. Как сообщили иранские СМИ, командам переговорщиков во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента ИРИ Мохаммадом Багером Галибафом не удалось достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.

В связи с этим было принято решение не продлевать встречу, хотя накануне предполагалось, что переговорщики останутся в Исламабаде на все пасхальное воскресенье.

Джей Ди Вэнс на посвященной итогам встречи пресс-конференции подтвердил, что, несмотря на интенсивный прямой диалог, стороны не пришли ни к какому компромиссу и решили вернуться в свои страны, в том числе без согласования даты следующей встречи.

"Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это – хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей"

– Джей Ди Вэнс

По словам Вэнса, США говорили с представителями Ирана максимально открыто и изложили все свои подходы, что допустимо и не допустимо для Администрации Трампа в отношении внешней политики Исламской Республики, но иранские переговорщики отвергли американские требования.

Вице-президент США подчеркнул, что на этот раз Вашингтон вел себя на переговорах предельно уступчиво – такое распоряжение отдал президент Дональд Трамп, желая скорейшего заключения новой мирной сделки. Обсуждались все вопросы, включая разморозка иранских активов на Западе.

"Нам просто не удалось добиться того, чтобы иранцы были готовы принять наши условия. Думаю, мы проявили достаточную гибкость. Мы были довольно уступчивы"

– Джей Ди Вэнс

Вэнс сообщил, что американское комплексное предложение остается на столе переговоров, и Вашингтон считает его наилучшим для Ирана с точки зрения американских "красных линий".

Главной проблемой для США стало отсутствие уверенности в том, что Тегеран действительно не планирует создать атомную бомбу.

"Нам нужно твердое заверение относительно того, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия. Видим ли мы с их стороны готовность не разрабатывать ядерное оружие не просто сейчас или через два года, а в долгосрочной перспективе? Мы этого не видели, но еще надеемся увидеть"

– Джей Ди Вэнс