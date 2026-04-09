Переговоры США и Ирана начались — Трамп

Ирано-американские переговоры начались, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, о чем сообщил телеканал News Nation.

Как подчеркнул американский президент, обо все подробностях станет известно чуть позднее.

"Я дам вам знать об этом в ближайшее время, это не займет много времени"

— Дональд Трамп

Вместе с тем президент США выразил надежду на успешный итог этой встречи.

Иранское телевидение подтвердило старт переговоров. Уточняется, что делегации США и Ирана контактируют при посредничестве пакистанских дипломатов.

Напомним, сегодня стало известно, что начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном в пакистанской столице Исламабаде стоит ожидать в 17:00 по местному времени (15:00 по Москве).