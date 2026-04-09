Вэнс может положительно повлиять на ход переговоров в Исламабаде – СМИ

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"
Американские СМИ сообщают, что в Пакистане надеются на то, что присутствие на переговорах вице-президента Вэнса увеличит шансы на достижение мирного урегулирования.

Пакистанская сторона выражает надежду на то, что участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах с Ираном позитивно повлияет на дипломатическое завершение конфликта, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на источники.

Как сообщил источник, пакистанское руководство рассчитывает, что Вэнс останется в Исламабаде "как можно дольше", чтобы переговоры завершились подписанием соглашения о длительном завершении боевых действий.

Согласно информации телеканала, на это может потребоваться несколько дней.

Также, по утверждению СNN, "иранцы очень мало доверяют спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу", который тоже является частью американской делегации на переговорах в Исламабаде.

Напомним, ранее стало известно о том, что иранская сторона согласна на проведения прямых переговоров с США только после предварительных заседаний с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

