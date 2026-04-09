Американская делегация прибыла в Исламабад

МИД Пакистана сообщил, что представители Вашингтона прилетели в столицу Исламабад для переговоров с делегацией Тегерана.

Американская делегация во главе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом прилетели в Исламабад для участия в переговорах с Ираном, сообщил глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

Как отметил министр, в состав делегации, как и ранее было заявлено, входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Напомним, накануне ночью в пакистанскую столицу прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента ИРИ Мохаммадом Багером Галибафом.

Иран на переговорах также представят: глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати, секретарь Совета по обороне Али Акбар Ахмадиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи.