Иран не приемлет предложения США по Ормузскому проливу

В третий раз за субботу иранские и американские переговорщики встретились в Исламабаде. СМИ с обеих сторон пишут о сложностях из-за противоположных подходов Вашингтона и Тегерана по ряду вопросов урегулирования иранского конфликта. В частности, они не могут договориться по правилам судоходства в Ормузском проливе.

Сегодня вечером в Исламабаде стартовал третий этап комплексного раунда переговоров между делегациями США и Ирана по выработке мирного соглашения. Как и предыдущие этапы, он проходит в режиме личного общения высоких представителей Вашингтона и Тегерана.

При этом иранские СМИ информируют о дипломатических сложностях, проявившихся в течение переговорного раунда. Они связаны с тем, что США выдвигают неприемлемые для Ирана предложения, которые иранская сторона оценивает как чрезмерные с точки зрения итогов 39 дней военного противостояния.

Американским СМИ, в свою очередь, удалось выяснить через утечки из-за переговорного стола, что основную сложность пока что стороны испытывают из-за вопроса о контроле над Ормузским проливом. Иран по-прежнему намерен в одиночку контролировать пересечение пролива в обе стороны и сделать эту процедуру платной.

В то же время США предлагают совместный контроль над Ормузским проливом, но Иран отвергает эту идею, из-за чего переговоры по этому направлению урегулирования иранского конфликта застопорились.