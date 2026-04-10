Переговорщики США и Ирана обменялись документами в Исламабаде

Как пишут иранские СМИ, американская и иранская делегации закончили второй этап переговоров в Исламабаде по заключению мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
Эксперты с обеих сторон составили протоколы по обсужденным вопросам, и переговорщики провели обмен этими документами для их более подробного рассмотрения в Вашингтоне и Тегеране, пишет Tasnim.
"Экспертные группы иранской и американской делегации, присоединившиеся к переговорам несколько часов назад, завершили первый этап очных консультаций"
– источник Tasnim
Ожидается, что в скором времени начнется третий этап встречи.
Делегации во главе с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом пока не намерены покидать Пакистан и предполагают с высокой вероятностью, что завтра состоится вторая встреча в рамках нового переговорного раунда.
Пока неизвестно, к каким компромиссам удалось прийти переговорщикам и был ли в целом какой бы то ни было прогресс по мирному соглашению на встрече в Исламабаде.