Вэнс лично ведет переговоры с Галибафом и Аракчи

Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала, что сегодня в Исламабаде переговоры между американской и иранской делегациями впервые организованы в очном формате, хотя и в присутствии дипломатов Пакистана.
"США, Пакистан и Иран проводят сегодня трехстороннюю очную встречу"
– Белым дом
Таким образом, вице-президент США Джей Ди Вэнс в сопровождении спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера напрямую разговаривает со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи.
Переговоры в очном формате начались после проведения сторонами дипломатических консультаций с пакистанскими дипломатами. Предварительные встречи проходили при участии председателя правительства Пакистана Шахбаза Шарифа.
"В Исламабаде в полном составе находятся американские эксперты по связанным с иранской темой вопросам. Дополнительную поддержку оказывают эксперты, находящиеся в Вашингтоне"
– Белый дом