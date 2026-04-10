Вэнс лично ведет переговоры с Галибафом и Аракчи

Сегодняшние переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде имеют особый характер: представители руководства США и ИРИ контактируют напрямую, находясь за одним переговорным столом, а не общаясь через посредников.

Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала, что сегодня в Исламабаде переговоры между американской и иранской делегациями впервые организованы в очном формате, хотя и в присутствии дипломатов Пакистана.

"США, Пакистан и Иран проводят сегодня трехстороннюю очную встречу"

– Белым дом

Таким образом, вице-президент США Джей Ди Вэнс в сопровождении спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера напрямую разговаривает со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи.

Переговоры в очном формате начались после проведения сторонами дипломатических консультаций с пакистанскими дипломатами. Предварительные встречи проходили при участии председателя правительства Пакистана Шахбаза Шарифа.

"В Исламабаде в полном составе находятся американские эксперты по связанным с иранской темой вопросам. Дополнительную поддержку оказывают эксперты, находящиеся в Вашингтоне"

– Белый дом