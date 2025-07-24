Зуль-хиджа 2026: какой месяц, когда начинается, 10 дней, пост и Курбан-байрам

Вслед за Зуль-када мусульмане вступят в завершающий месяц исламского лунного года. Расскажем, что такое Зуль-хиджа в исламе, какой это месяц, когда начнется Зуль-хиджа в 2026 году и когда закончится, что такое 10 дней Зуль-хиджа, когда день Арафа и Курбан-байрам в 2026 году, а также как держать пост в месяц Зуль-хиджа.

Какой месяц Зуль-хиджа 2026?

Зуль-хиджа - это двенадцатый и последний месяц исламского лунного календаря. Само название переводится как "обладатель паломничества" - то есть "месяц паломничества". Такое название дано потому, что именно на этот месяц приходится совершение Хаджа.

Зуль-хиджа в исламе - что это?

Зуль-хиджа - это один из четырех священных месяцев, наряду с Зуль-када, Мухаррамом и Раджабом. В эти месяцы запрещались любые проявления насилия, чтобы паломники могли безопасно добраться до Мекки и вернуться домой. В запретные месяцы награда за поклонение приумножается, равно как и тяжесть грехов за ослушание. Следует отличать запретные месяцы от месяцев Хаджа. Священных месяцев четыре, а месяцами Хаджа считаются три: Шавваль, Зуль-када и Зуль-хиджа. Именно во время них паломник может войти в состояние ихрама для совершения Хаджа.

Когда начнется Зуль-хиджа в 2026 году?

Согласно астрономическим расчетам, месяц Зуль-хиджа в 2026 году (1447 год по Хиджре) начнется в понедельник, 18 мая.

Эта дата определена на основе следующих астрономических данных: соединение Луны (рождение нового месяца) произойдет в 00:17 GMT+4 в воскресенье, 17 мая, что соответствует 29-му числу месяца Зуль-када. К моменту захода солнца в этот день возраст лунного серпа составит примерно 18 часов 39 минут, а продолжительность его видимости после захода солнца - около 57 минут, что считается достаточным для наблюдения невооруженным глазом при ясной погоде.

Однако окончательное решение о начале месяца принимается на основе фактического наблюдения луны уполномоченными религиозными органами в каждой стране. Ожидается, что заседание комитета по наблюдению луны состоится 17 мая. Если луна будет замечена, то 1-е число Зуль-хиджа наступит 18 мая. В противном случае месяц Зуль-када будет дополнен до 30 дней, и Зуль-хиджа начнется во вторник, 19 мая.

Когда закончится Зуль-хиджа в 2026 году?

Окончание месяца Зуль-хиджа ожидается 15 или 16 июня 2026 года (в зависимости от наблюдения луны). 1-е число месяца Мухаррам 1448 года по Хиджре, которое знаменует начало нового исламского года, предварительно приходится на 16 июня. Точная дата будет определена после наблюдения молодого месяца в конце Зуль-хиджа.

Сколько дней в месяце Зуль-хиджа в 2026 году?

Исламский лунный месяц может длиться 29 или 30 дней в зависимости от видимости молодого месяца. Продолжительность Зуль-хиджа 1447 года будет известна лишь после наблюдения луны в конце месяца, ближе к 15-16 июня 2026 года. Так как Зуль-хиджа ожидается с 18 мая по 15 или 16 июня, его длительность составит либо 29, либо 30 дней - как и в любом другом месяце Хиджры.

Что такое 10 дней Зуль-хиджа в 2026 году?

Первые десять дней месяца - это лучшие дни года для совершения праведных дел. Эти 10 дней считаются лучше дней Рамадана, тогда как ночи Рамадана - лучше ночей Зуль-хиджа. Однако по совокупности достоинств первые 10 дней Зуль-хиджа превосходят дни Рамадана как период для совершения благих дел. Среди сподвижников бытовало мнение, что каждый из этих 10 дней равен по достоинству тысяче дней, а день Арафата - десяти тысячам дней. В 2026 году эти благословенные десять дней начнутся 18 мая и продлятся до захода солнца 27 мая. На этот период приходятся важнейшие события исламского календаря: Хадж, День Арафата и Курбан-байрам.

В чем достоинства 10 дней Зуль-хиджа?

Достоинства первых 10 дней месяца подтверждаются Кораном и многочисленными хадисами:

Клятва Аллаха в Коране.Аллах клянется только самым возвышенным и значимым, и, по мнению большинства толкователей, под десятью ночами подразумеваются именно первые десять ночей Зуль-хиджа;

Это лучшие дни года для праведных дел, они объединяют все виды поклонения: пятикратная молитва, выплата закята, пост, хадж, жертвоприношение, зикр, тальбия и дуа;

День Арафа - это ключевой день Хаджа, когда Аллах освобождает наибольшее число своих рабов от Огня;

Дни ат-Ташрик, следующие за Курбан-байрамом - три дня праздника, радости от завершения Хаджа и продолжения поминания Аллаха.

Ключевые даты Зуль-хиджа в 2026 году

Начало обрядов Хаджа - 25 мая;

День Арафа - 26 мая;

Курбан-байрам - 27 мая;

Дни ат-Ташрик - 28-30 мая.

Когда день Арафа в 2026 году?

Хадж - это паломничество в Мекку, пятый и завершающий столп ислама. Хадж - это религиозная обязанность каждого обладающего для этого физическими и материальными возможностями мусульманина, совершается хотя бы один раз в жизни. Кульминация Хаджа - стояние на горе Арафат - состоится во вторник, 26 мая 2026 года.

День Арафа (Арафат) - это самый важный день Хаджа и один из величайших дней в исламском календаре, когда паломники собираются на горе Арафат и прилегающей к ней равнине, проводя время от полудня до заката в покаянии и поклонении.

Когда Курбан-байрам в 2026 году?

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам начинается десятого числа месяца Зуль-хиджа. Это один из двух наиболее важных исламских праздников: он напоминает о готовности пророка Ибрахима пожертвовать своим сыном Исмаилом ради исполнения повеления Аллаха. В последний момент Аллах по Своей милости заменил Исмаила бараном. День знаменует завершение основных обрядов в среду, 27 мая. Праздник продолжается три дня, называемые днями ат-Ташрик.

Пост в месяц Зуль-хиджа - как держать?

Рекомендуемый пост (сунна): 18-26 мая 2026 года, причем в день Арафа поститься рекомендуется особенно настоятельно;

В Курбан-байрам поститься категорически запрещено, это день празднования и угощения (27 мая 2026 года);

Пост в дни ат-Ташрик: эти дни (28-30 мая) являются днями праздника - поститься в них также не разрешается.

Следует воздерживаться от всех видов грехов в течение всего года, но особенно в священный месяц Зуль-хиджа. Кроме того, существует особое предписание для тех, кто намеревается совершить Курбан: не стричь волосы и ногти с 18 мая до совершения жертвоприношения. Но членов семьи это не касается, как и тех, кто не планирует приносить в жертву животное.

Особое внимание уделяется поминанию Аллаха (зикру). Кроме того, рекомендуется совершать следующие виды поклонения: