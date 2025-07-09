Месяц Зуль-каада 2026: что это, когда начинается, сколько дней?

Завершается месяц Шавваль, после него мусульмане всего мира вступят в новый лунный месяц - Зуль-каада 1447 года по хиджре. Расскажем, что значит месяц Зуль-каада в исламе, когда начинается месяц Зуль-каада в 2026 году и когда заканчивается, сколько в нем дней, какие месяцы запретные в исламе, что делать в месяц Зуль-каада и когда поститься.

Что значит месяц Зуль-каада в исламе?

Зуль-каада (Зу-ль-када) - это одиннадцатый месяц исламского лунного календаря хиджры. Его буквальный перевод с арабского означает "месяц оседлости". Это название уходит корнями в доисламскую эпоху, когда люди прекращали военные походы и кочевания в пользу отдыха и мирной жизни, что делало этот месяц временем всеобщего перемирия.

Какие месяцы запретные в исламе?

Главная отличительная черта Зуль-каада заключается в том, что он входит в число четырех священных (запретных) месяцев в исламе, наряду с Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб. Эта категория имеет божественное установление, о чем говорится в Коране. Святость этих месяцев означает, что любая агрессия и начало боевых действий в них строго запрещены, а совершение грехов считается еще более тяжким преступлением, чем в другое время.

Помимо запрета на ведение войн, святость этого периода подчеркивается его особым положением в духовном календаре мусульманина. Смысл святости заключается в возвеличении того, что возвеличил Всевышний. В эти месяцы верующим предписано особенно тщательно остерегаться грехов, поскольку их тяжесть возрастает, подобно тому как многократно увеличивается и награда за благие дела.

Когда начинается месяц Зуль-каада в 2026 году?

В 2026 году начало месяца Зуль-каада ожидается в субботу, 18 апреля. Однако эта дата может незначительно отличаться в зависимости от региона и метода наблюдения за лунным серпом. По данным многих организаций, этот месяц начнется в субботу 18 апреля, но Международный астрономический центр уточняют, что в восточных регионах (например, в странах Азии) первый день Зуль-каада придется на воскресенье 19 апреля, тогда как в западных регионах - на субботу 18 апреля. В частности, в Катаре объявили, что наблюдение за луной состоится в пятницу 17 апреля, и, согласно их расчетам, 1 Зуль-каада 1447 года хиджры наступит в субботу 18 апреля.

Когда заканчивается месяц Зуль-каада в 2026 году?

Поскольку Зуль-каада - это священный месяц подготовки к сезону хаджа, он завершается с началом следующего месяца - Зуль-хиджа, месяца великого паломничества. Основываясь на прогнозах, окончание Зуль-каада в 2026 году ожидается 17 мая. Луна, знаменующая начало месяца Зуль-хиджа, по расчетам должна быть хорошо видна 17 мая 2026 года. Это означает, что 17 мая, скорее всего, станет последним днем Зуль-каада, следовательно, 18 мая будет первым днем Зуль-хиджа.

Сколько дней в месяце Зуль-каада в 2026 году?

Как и любой другой месяц в исламском лунном календаре, продолжительность Зуль-каада не фиксирована и составляет 29 или 30 дней. Окончательная продолжительность месяца становится известна только после того, как в его 29-й день верующие попытаются увидеть серп новой луны:

Если вечером 16 мая 2026 года (что соответствует 29-му дню Зуль-каада) луна будет замечена, месяц завершится, и его продолжительность составит 29 дней;

Если же небо будет облачным или луна не будет видна по астрономическим причинам, месяц продлится 30 дней, а Зуль-хиджа начнется днем позже;

Поэтому точное количество дней в Зуль-каада 2026 года может быть определено только после 16 мая.

Что делать в месяц Зуль-каада?

Хотя в Зуль-каада нет строго предписанных дней поста или молитв, как в Рамадан, это время идеально подходит для усиления духовности и подготовки к месяцу хаджа. Верующим рекомендуется:

Соблюдение миролюбия - поскольку этот месяц является временем абсолютного запрета на насилие, важно контролировать свой гнев, избегать ссор, обид и конфликтов, стремясь к установлению мира в семье и обществе;

Добровольный пост - Пророк Мухаммад поощрял своих последователей поститься в священные месяцы. Особенно рекомендуется соблюдать пост в "белые дни" - 13, 14 и 15 числа любого лунного месяца;

Милостыня (садака) - подаяние в священные месяцы приносит многократно увеличенную награду. Следует быть щедрее к нуждающимся, жертвовать на благотворительные проекты и помогать общине;

Покаяние и прошение прощения (истигфар) - учитывая, что тяжесть грехов в эти дни возрастает, верующим следует чаще обращаться к Всевышнему с мольбами о прощении, пересматривать свое поведение и очищать сердце от обид и высокомерия;

Увеличение добровольных актов поклонения - это время можно использовать для совершения дополнительных (сунна и нафиль) молитв, в том числе ночной молитвы тахаджуд, многократного чтения Корана и зикра (поминания Аллаха).

Когда пост Зуль-каада 2026?

"Белыми днями" (Айям аль-Бид) в исламской традиции называют 13-е, 14-е и 15-е числа каждого лунного месяца. Эти дни получили такое название из-за полной луны, которая освещает ночь, делая ее "белой". Пророк Мухаммад регулярно соблюдал пост в эти три дня каждого месяца и советовал делать это своим последователям. В месяц Зуль-каада 2026 года эти дни придутся на период с 30 апреля по 2 мая. Это время считается особенно благословенным для совершения добровольного поста.