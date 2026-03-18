Пост в месяц Шавваль 2026: как держать, сколько дней, намерение

Сегодня, 19 марта 2026 года, завершается священный месяц Рамадан. Что представляет собой пост в месяц Шавваль, как делать намерение на пост Шавваль, как держать пост в месяц Шавваль в 2026 году, как правильно поститься в Шавваль и сколько дней, а также какой месяц идет после?

С заходом солнца мусульмане всего мира вступают в новый лунный месяц - Шавваль 1447 года по хиджре. Первый день месяца Шавваль и главный праздник разговения - Ураза-байрам - приходятся на пятницу, 20 марта.

Что представляет собой пост в месяц Шавваль?

Шавваль - это десятый месяц исламского лунного календаря, а пост в месяц Шавваль - это шесть дней добровольного (сунна) поста, которые следуют сразу за окончанием священного месяца Рамадан. Этот пост не является обязательным (фард), однако его соблюдение крайне желательно и несет в себе огромную награду от Аллаха.

Основой для поощрения этого поста служит достоверный хадис от Абу Айюба аль-Ансари, переданный имамом Муслимом. Пророк Мухаммад сказал:

Кто постился в месяц Рамадан, а затем добавил к нему шесть дней поста в месяце Шавваль, тот подобен постящемуся целый год

Сколько дней нужно поститься в Шавваль?

Согласно тексту хадиса, количество дней поста в месяце Шавваль составляет шесть дней. Именно это число позволяет получить награду, равную годовому посту. Логика этого расчета основана на кораническом принципе, согласно которому каждое благое дело (хасана) вознаграждается в десятикратном размере. А именно: 30 дней поста в Рамадан, помноженные на десять, превращаются в 300 дней, а 6 дней поста в месяц Шавваль становятся 60 днями, что вместе составляет полный год по лунному календарю.

Как правильно поститься в Шавваль?

С точки зрения правил соблюдения, пост в Шавваль ничем не отличается от поста в Рамадан или любой другой день. Постящемуся надлежит воздерживаться от еды, питья и интимной близости от времени утренней зари (фаджр) до захода солнца (магриб). Перед началом поста необходимо совершить намерение.

Не обязательно поститься все шесть дней подряд. Можно распределить их по своему усмотрению в течение всего месяца. Главное - чтобы общее число постных дней в Шаввале равнялось шести.

Существует также практика совмещать пост Шавваля с постом в "белые дни" (Айям аль-Бид), которые приходятся на 13-е, 14-е и 15-е числа каждого лунного месяца. В этом случае можно поститься дополнительно три дня в середине Шавваля, либо включить три из шести дней Шавваля в эти даты, а оставшиеся три - до или после.

Как делать намерение на пост Шавваль?

Намерение (ният) - основополагающий элемент любого поста. Для добровольного поста, в отличие от обязательного, существует послабление: намерение можно сделать не только с вечера или до рассвета, но и вплоть до времени Зухар (полудня), если постящийся ничего не ел и не пил с утра и не совершал ничего, что нарушает пост.

Намерение совершается сердцем, а его словесное произнесение желательно: "Я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего". В русской транслитерации дуа-намерения на сухур (утренний прием пищи) может звучать так:

Навайту ан асума савма нафиля миналь-фаджри иляль-магриби халисан лил-ляхи та‘аля

При разговении (ифтар) читается традиционная молитва:

Господи, ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий!

В русской транслитерации:

Аллахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли, я гаффар ма каддамту ва ма аххарту

Как держать пост в месяц Шавваль в 2026 году?

Во-первых, необходимо оценить свои долги. Если пропущено несколько дней Рамадана, сначала стоит восполнить их в первые дни Шавваля (например, 21, 22, 23 марта). Затем, в оставшиеся дни месяца, посвятить шесть дней добровольному посту Шавваля.

Учитывая, что 20 марта - первый день Шавваля и Ураза-байрам, график поста в Шавваль может выглядеть следующим образом:

20 марта (пятница) - пост запрещен, наслаждайтесь праздником;

Период для поста - шесть дней в промежутке с 21 марта (суббота) по 17 апреля 2026 года (включительно).

Кроме того, нужно решить, поститься шесть дней подряд или с перерывами. Необходимо помнить, что нежелательно выделять для поста только одну пятницу, но можно совмещать ее с постом в четверг или в субботу.

Пост в Шавваль обязателен?

Нет, пост в Шавваль не является обязательным (фард). Это желательный (мандуб) и добровольный (нафиль) пост, который является сунной Пророка Мухаммада. Однако, несмотря на его добровольный статус, верующему не следует упускать эту возможность, так как награда за него приравнивается к году поста.

В истории исламского права существовали разные мнения. Например, имам Малик изначально не одобрял пост сразу после Ид, опасаясь, что невежественные люди могут счесть эти дни частью Рамадана или обязательными. Однако более поздние маликитские ученые разъяснили, что это нежелательность касалась только поста непосредственно в день Ид и сразу после него. Если же человек постится позже в течение Шавваля, то в этом нет ничего нежелательного. Как подчеркивал имам ан-Навави, когда достоверная Сунна подтверждена, не следует отказываться от нее из-за того, что кто-то из людей этого не делает.

Что если не постился в Рамадан?

Те, кто по каким-либо причинам (даже без уважительной причины) не соблюдал пост в месяц Рамадан, также могут держать пост в месяц Шавваль. Это будет засчитано как добровольный пост. Однако они не получат вознаграждения, равного году поста, так как для этого необходимо было соблюсти обязательный пост в Рамадан, как ясно сказано в хадисе. Тем не менее, любой добровольный пост сам по себе является благом, и к нему следует стремиться.

Какой месяц идет после Шавваль?

После завершения десятого месяца Шавваль следующим в исламском календаре идет одиннадцатый месяц Зуль-Каада. Его название переводится как "месяц оседлости". В доисламские времена арабы в этот месяц прекращали войны и кочевья, оставаясь на своих местах, чтобы подготовиться к паломничеству. За ним следует Зуль-Хиджа - двенадцатый и последний месяц лунного календаря. Это один из четырех запретных месяцев и самый значимый месяц для совершения хаджа (паломничества в Мекку).