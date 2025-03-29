Последний день Рамадана 2026: когда, что делать, как подготовится к Уразе, как давать фитр-садака?

20 марта последователи ислама в России будут отмечать Ураза-Байрам. Что нужно делать в последний день перед Праздником разговения, как и кому давать милостыню фитр-садака и что такое Ночь вознаграждения перед Ураза-байрамом?

Когда последний день Рамадана?

Согласно решению Духовного управления мусульман России, в 2026 году последний день Рамадана наступает 19 марта. В этот день с наступлением заката, после намаза магриб, который начнется в 18:43 по мск, пост уже не держат.

Последний таравих в 2026 году читается накануне последнего дня Рамадана - в среду, 18 марта.

Ураза-Байрам в этом году верующие отметят 20 марта: праздничная молитва, ид-намаз, будет совершена утром, примерно через полчаса после восхода Солнца.

В чем важность последних дней Рамадана?

Последние 10 дней Рамадана, в том числе 19 марта, день непосредственно перед Праздником разговения, почитаются как самые священные в году. Пророк Мухаммед подчеркивал важность этих дней/ночей своими усердными молитвами и поклонением Всевышнему. Считается, что перед Рамаданом двери милосердия Аллаха широко открыты, а все добрые дела приумножаются. Следуя примеру Пророка, мусульмане накануне Ид аль-Фитра усердно молятся, читают Коран, помогают нуждающимся и просят прощения у Всевышнего. Важными последние дни Рамадана делает усердное стремление к духовному возвышению.

Что делать в последние дни Рамадана?

Последние дни Рамадана не менее важны, чем ночи: днем верующие стараются провести в чистоте и осмысленности, стараясь избегать греховных поступков и негативных мыслей. Днем лучше сосредоточиться на поддержании позитивного и созерцательного состояния;

общение в последние дни Рамадана должно быть осознанным: ненужные контакты лучше свести к минимуму, поменьше проводить времени в соцсетях;

коллективная молитва - тоже важный аспект последних дней Рамадана. Верующие стараются совершать намаз фаджр и иша, а также таравих в мечети;

чтение Корана и размышление над его смыслом занимает важное место в жизни мусульманина особенно в последние дни Рамадана;

благотворительность, как в форме обязательной фитр-садаки, так и в виде помощи тем, кто в ней нуждается, важный аспект как всего Священного месяца, так и последних дней перед Праздником разговения.

Когда выплачивать Фитр-садака в 2026 году?

Закят уль-фитр, фитр-садака или садака аль-фитр - это обязательная милостыня, которую выплачивают мусульмане до того, как начнется Ураза-байрам. Фитр-садака - неукоснительное правило для всех верующих мужчин и женщин, а также несовершеннолетних детей, если у них есть такая возможность. Глава семьи обычно платит закят аль-фитр за всех членов семьи.

Фитр-садака выплачивается до наступления Ид аль-Фитра. Крайний срок для обязательной милостыни - время между намазом фаджр и праздничным намазом ид. В основном закят уль-фитр дают за день-два до Ураза-байрама.

Фитр-садака можно давать всем, кто нуждается, чтобы они могли отпраздновать Ураза-байрам, не беспокоясь о еде, в том числе бедным и людям, обремененным долговыми обязательствами.

Закят уль-фитр не дают состоятельным мусульманам, родственникам и немусульманам.

В этом году размер фитр-садака в России составляет 250 рублей для людей с небольшим доходом, 800 рублей для тех, у кого средний доход, 1300 рублей для верующих с большим доходом. Закят уль-фитр можно выплачивать как в виде еды, так и деньгами.

Лучше всего давать фитр-садака лично тому, кому вы хотите помочь.

Ночь перед Ураза-байрамом

Конец Рамадана, последняя ночь перед Ураза-байрамом, называется Ляйлят аль-Джаиза или Ночь вознаграждений. В эту ночь после месячного поста верующие получают вознаграждение от Всевышнего за свое усердие и искренность. Время до рассвета праздника Ид аль-Фитр мусульмане стараются провести в молитве, исполняют намаз тахаджуд, читают Коран и просят у Аллаха прощения, стараясь наполниться миром и благословением. Ночь Вознаграждений как конец Рамадана, считается периодом внутреннего празднования, тогда как следующий день - время внешнего торжества.