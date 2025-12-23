Глава Минэкономики Азербайджана встретился с вице-губернатором Астраханской области

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-губернатор, председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев провели встречу в Баку.

Переговоры главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и вице-губернатора, председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева состоялись в Баку, об этом азербайджанский министр написал на своей странице в соцсети.

"В ходе нашей встречи с вице-губернатором и председателем правительства Астраханской области Российской Федерации Денисом Афанасьевым мы обменялись мнениями по вопросам укрепления региональных экономических связей и расширения сотрудничества в сфере промышленности, торговли, транспорта, логистики, гуманитарных отношений и других областях"

– Микаил Джаббаров

По словам главы азербайджанского экономического ведомства, участники встреч также обратили внимание на важность укрепления бизнес-платформ, которые позволят продолжить развитие связей между деловыми кругами Азербайджана и Астраханской области.