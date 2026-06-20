Страны Персидского залива призвали учесть их интересы в рамках сделки США и ИРИ

США и Иран должны учесть интересы стран Персидского залива в ходе обсуждения всех вопросов по урегулированию, заявили в ССАГПЗ.

В рамках заключения ирано-американской сделки необходимо учесть интересы стран Персидского залива, заявил глава Совета сотрудничества арабских государств региона (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будейви.

Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по итогам встречи участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и США в Бахрейне.

"В ходе встречи было подчеркнуто, что любые будущие договоренности или механизмы должны включать требования стран Совета сотрудничества"

— Джасем Мухаммед аль-Будейви

Он подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран должны учесть все гарантии для обеспечения безопасности и стабильности стран региона.

Они должны быть основаны "на принципах международного права, уважения суверенитета, добрососедства и невмешательства во внутренние дела", отметил он.