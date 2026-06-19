Трамп: США могут сделать платным выход из Персидского залива

Страны Персидского залива могут быть обязаны платить США за проход по Ормузскому проливу в качестве компенсации за обеспечение их безопасности, отметил Дональд Трамп, комментируя перспективы свободы судоходства в Ормузе.

Президент США Дональд Трамп через свою соцсеть Truth Social сообщил о возможности введения нового правила пересечения Ормузского пролива – процедура будет платной, причем владельцы кораблей должны будут платить за проход через пролив американской стороне.

Он пояснил, что такой сценарий рассматривается в Вашингтоне на тот случай, если США и Иран не смогут договориться о новой ядерной сделке в течение 60-дневного срока, прописанного в меморандуме о взаимопонимании.

Трамп подчеркнул, что Иран в целом не будет заставлять платить за пользование Ормузским проливом – не только в 60 дней действия меморандума, но и после этого, а единственная страна, которая может ввести плату за Ормуз – это США.

Президент США обратил внимание, что плата за пересечение Ормузского пролива станет компенсацией за обеспечение безопасности стран Персидского залива и понесенные в этой связи издержки американских войск.