Судоходство в Ормузском проливе восстановлено на 55%

Ормузский пролив открыт для судоходства и пропускает корабли без препятствий со стороны и США, и Ирана: за сутки его пересекло 55 кораблей, в том числе из Персидского залива вывезено 17 млн т нефти.

Генштаб американских войск CENTCOM опубликовал данные по судоходству в Ормузском проливе в течение последних суток – спустя два дня после подписания президентами США и Ирана меморандума о взаимопонимании, в который включена обоюдная деблокада пролива.

Согласно этой информации, за сутки пролив в обе стороны пересекли 55 коммерческих кораблей, что составляет долю в 55% от доконфликтного судоходства в Ормузском проливе, когда за 24 часа его в среднем пересекало по 100 кораблей.

Также в CENTCOM подчеркнули, что Иран не создает препятствий для движения иностранных кораблей, а США более не блокируют иранские суда. По утверждению американского командования, ВМС США помогают кораблям преодолевать Ормузский пролив, где все еще остаются мины.

"Силы США продолжают действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным"

– CENTCOM

Уточняется, что помимо прочих грузов из Персидского залива за прошедшие сутки было выведено 17 млн баррелей нефти, что близко к довоенному уровню, когда через Ормузский пролив в открытое море за день вывозилось по 20-21 млн баррелей нефти.