Ормузский пролив начал пропускать танкеры с нефтью

Сегодня через Ормузский пролив прошли как минимум два танкера с саудовской и иранской нефтью, один из них направился Южную Корею, а другой - в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили аналитики.

Власти Ирана спустя несколько часов после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном открыли для судоходства Ормузский пролив – его уже прошли как минимум два танкера, сообщили в аналитической компании Kpler.

Так, танкер Awtad, загрузивший в Саудовской Аравии 2 млн баррелей сырой нефти, сегодня прошел через Ормузский пролив и покинул акваторию Персидского залива, направившись в Южную Корею, а танкер Viraj, загрузивший в иранском порту Бендер-Имам-Хомейни примерно 27 500 барреллей нефтепродуктов, также прошел через Ормузский пролив, проследовав в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Данные скорее всего неполные – как полагают аналитики компании, еще два танкера - Shaden и Jaham, перевозящих саудовскую нефть, пересекли Ормузский пролив с отключенными системами идентификации, оба они сейчас находятся в акватории Оманского залива.

И это лишь первые "ласточки" - до начала противостояния США, Израиля и Ирана Ормузский пролив ежедневно проходили около 130 судов, и сейчас согласно меморандуму Иран обязался обеспечить безопасный бесплатный проход торговых судов между Персидским заливом и Оманским заливом в течение как минимум 60 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция, поддержав подписанный меморандум о прекращении военных действий между США и Ираном и рассчитывая на установление прочного мира в регионе, выразила готовность участвовать в мерах по защите судоходства в Ормузском проливе для поддержания стабильности энергопоставок, мировой торговли и безопасности.