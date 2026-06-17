Минобороны Турции заявило о готовности обеспечить безопасность в Ормузе

Турция выразила готовность участвовать в мерах по защите судоходства в Ормузском проливе для поддержания стабильности энергопоставок, мировой торговли и безопасности в регионе.

Министерство обороны Турции заявило о готовности внести вклад в обеспечение навигационной безопасности в Ормузском проливе. Об этом ведомство сообщило журналистам в ходе брифинга.

"Мы внимательно следим за событиями в Ормузском проливе. Обеспечение безопасности энергоснабжения, морской торговли и безопасности судоходства в проливе имеет большое значение для глобальной стабильности. Наша страна готова внести свой вклад в этом направлении в рамках международного права"

- заявление

Турция также поддерживает подписанный меморандум о прекращении военных действий между США и Ираном, рассчитывая на установление прочного мира в регионе, отметили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп 17 июня сообщил, что Ормузский пролив открыт частично и его полная работа возобновится в ближайшие двое суток.

Военный конфликт между США и Ираном начался 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против Ирана, в ответ на которую КСИР атаковал объекты противника в ряде стран Ближневосточного региона.

Позднее Исламская Республика закрыла для их судов Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки 25% мировой нефти и 20% СПГ.

Отметим, 18 июня 2026 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого президент США Дональд Трамп поставил подпись под документом во Франции, а президент Ирана Масуд Пезешкиан утвердил его в электронной форме, официально закрепив прекращение военных действий.