Турция готова к нормализации отношений с Арменией - Фидан

Власти Турции готовы к нормализации отношений с Арменией при выполнении необходимых условий, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности властей страны возобновить полноценные связи с Арменией при появлении для этого необходимых условий. Об этом он сообщил в интервью газете Türkiye.

Министр отметил, что Турция и Армения уже запустили прямые авиаперевозки и начали развивать торговые контакты. Это заявление было сделано по итогам визита в Россию, который состоялся 16-17 июня.

"Правительство Пашиняна предприняло очень важные шаги в вопросе нормализации. По воле нашего президента Тайипа Эрдогана сделано много важных шагов, включая налаживание прямой торговли и авиаперевозок. Что еще предстоит сделать в новый период, также ясно. Мы готовы к нормализации, когда для этого появятся необходимые условия "

- Хакан Фидан

Отметим, дипломатические отношения между странами отсутствуют, а государственная граница закрыта с 1993 года.

Напомним, ранее стало известно о планах открытия пограничных переходов Алиджан в провинции Игдыр и Акьяка в провинции Карс уже летом. По данным издания Yeni Şafak, это позволит увеличить товарооборот с $300-350 млн до $1 млрд. Армянская сторона завершила подготовку переходов, аналогичные меры ожидаются от Турции.