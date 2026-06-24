Власти Армении одобрили получение кредита €80 млн от фонда ОПЕК

Армения утвердила проект соглашения с фондом развития ОПЕК о привлечении кредита в размере €80 млн сроком на 18 лет, направленного на покрытие текущего дефицита в бюджете республики.

Правительство Армении одобрило подписание кредитного соглашения с фондом международного развития ОПЕК. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров республики.

"Утвердить предложение о подписании кредитного соглашения по программе экономической трансформации Армении между Республикой Армения и фондом международного развития ОПЕК"

- заявление

Согласно условиям договора, средства предоставляются на срок 18 лет, включая льготный период продолжительностью пять лет. Процентная ставка является плавающей и рассчитывается как шестимесячный Euribor плюс 1,56%, при этом по состоянию на 18 июня её значение составляло 4,166%.

Министру финансов Армении поручено организовать процедуру заключения данного международного договора, в рамках которого финансовая помощь фонда ОПЕК будет направлена на поддержку государственного бюджета страны и реализацию программы экономической трансформации.