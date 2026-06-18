Министр экономики Армении поедет в Екатеринбург

Глава Минэкономики Армении Геворк Папоян в скором времени совершит визит в Россию, его анонсировала пресс-секретарь ведомства Лилит Шабоян.
По ее словам, министр примет участие в торгово-экономическом форуме, который состоится в Екатеринбурге с 6 по 9 июля в рамках промышленной выставки "Иннопром".
Шабоян добавила, что визит состоится по приглашению от российской стороны, а именно от министра торговли и промышленности Антона Алиханова.
Таким образом она опровергла публикации СМИ, согласно которым Папоян сам обратился к Москве с просьбой об участии в форуме.
"Отношения между Арменией и Россией строятся на принципах взаимного уважения и конструктивного диалога, а контакты на различных уровнях являются частью рабочего процесса"
– Лилит Шабоян