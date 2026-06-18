Вестник Кавказа

Министр экономики Армении поедет в Екатеринбург

Министр экономики Армении поедет в Екатеринбург
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В министерстве экономики Армении анонсировали поездку главы ведомства Геворка Папояна в Екатеринбург, где в рамках промышленной выставки "Иннопром" состоится торгово-экономический форум.

Глава Минэкономики Армении Геворк Папоян в скором времени совершит визит в Россию, его анонсировала пресс-секретарь ведомства Лилит Шабоян.

По ее словам, министр примет участие в торгово-экономическом форуме, который состоится в Екатеринбурге с 6 по 9 июля в рамках промышленной выставки "Иннопром".

Шабоян добавила, что визит состоится по приглашению от российской стороны, а именно от министра торговли и промышленности Антона Алиханова.

Таким образом она опровергла публикации СМИ, согласно которым Папоян сам обратился к Москве с просьбой об участии в форуме.

"Отношения между Арменией и Россией строятся на принципах взаимного уважения и конструктивного диалога, а контакты на различных уровнях являются частью рабочего процесса"

– Лилит Шабоян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.