МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле

Министерстство иностранных дел Азербайджана выражает глубокие соболезнования Венесуэле, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице азербайджанского МИД в социальных сетях.
Соболезнования были выражены в связи с произошедшим в Венесуэле землетрясением, в результате которого погибли более 30 человек.
"Глубоко опечалены разрушительным землетрясением, которое произошло в Венесуэле и привело к трагической гибели людей и масштабным разрушениям"
– МИД Азербайджана
Баку выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Венесуэлы.
Также, согласно публикации МИД, Азербайджан пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, накануне вечером на западе Венесуэлы, в районе штата Яракуй, произошли два мощных землетрясения.
В результате подземных толчков были повреждены объекты инфраструктуры в Каракасе и прилегающих территиях. Погибло как минимум 32 человека, более 700 получили ранения.