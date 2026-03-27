МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило соболезнования Венесуэле в связи с гибелью людей в результате землетрясения.

Министерстство иностранных дел Азербайджана выражает глубокие соболезнования Венесуэле, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице азербайджанского МИД в социальных сетях.

Соболезнования были выражены в связи с произошедшим в Венесуэле землетрясением, в результате которого погибли более 30 человек.

"Глубоко опечалены разрушительным землетрясением, которое произошло в Венесуэле и привело к трагической гибели людей и масштабным разрушениям"

– МИД Азербайджана

Баку выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Венесуэлы.

Также, согласно публикации МИД, Азербайджан пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, накануне вечером на западе Венесуэлы, в районе штата Яракуй, произошли два мощных землетрясения.

В результате подземных толчков были повреждены объекты инфраструктуры в Каракасе и прилегающих территиях. Погибло как минимум 32 человека, более 700 получили ранения.