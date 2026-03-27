Вестник Кавказа

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило соболезнования Венесуэле в связи с гибелью людей в результате землетрясения.

Министерстство иностранных дел Азербайджана выражает глубокие соболезнования Венесуэле, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице азербайджанского МИД в социальных сетях.

Соболезнования были выражены в связи с произошедшим в Венесуэле землетрясением, в результате которого погибли более 30 человек.

"Глубоко опечалены разрушительным землетрясением, которое произошло в Венесуэле и привело к трагической гибели людей и масштабным разрушениям"

– МИД Азербайджана

Баку выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Венесуэлы.

Также, согласно публикации МИД, Азербайджан пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, накануне вечером на западе Венесуэлы, в районе штата Яракуй, произошли два мощных землетрясения. 

В результате подземных толчков были повреждены объекты инфраструктуры в Каракасе и прилегающих территиях. Погибло как минимум 32 человека, более 700 получили ранения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.