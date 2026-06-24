В Дагестане ввели ограничение на получение бензина в одни руки

Теперь только максимум 20 литров бензина можно получить в одни руки в Республике Дагестан, сообщило энергетическое ведомство региона.

Власти Дагестана ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки, сообщила пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

В сообщении поясняется, что связано это с участившимися обращениями граждан и ростом ажиотажного спроса на бензин.

"Временные ограничения на отпуск топлива (не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки) введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями"

– Минэнерго и тарифов Республики Дагестан

Как сообщили власти региона, данные меры были введены для избежвния искусственного дефицита топлива.

Также, это гарантирует доступность топлива для всех категорий граждан (в том числе, экстренные службы социальный транспорт и сотрудников сферы сельского хозяйства).

"Призываем граждан воздержаться от попыток приобретения топлива с использованием канистр и иных емкостей. Подобные действия создают избыточную нагрузку на АЗС"

– Минэнерго и тарифов Республики Дагестан

Кроме того, действия такого рода негативно влияют на ситуацию в целом и могут спровоцировать ажиотаж, поэтому стоит заправляться по мере фактической необходимости, призвали власти Дагестана.